По цене машины: на 8 Марта в Украине продают букет из роз за космические деньги

К Международному женскому дню в Украине ожидаемо подскочили цены на цветы, однако некоторые предложения могут удивить даже самых щедрых покупателей. Например, необычный букет из 1001 красной розы, стоимость которого составляет примерно 3 тысячи долларов.

Что нужно знать:

Ранее стоимость композиции превышала 200 тысяч гривен

Композиция состоит из 1001 красной розы с декоративной зеленью

Есть множество вариантов того, что можно было бы купить за эти деньги

Соответствующая позиция была опубликована на сайте доставки цветов Flowers.ua. Огромный букет под названием "1000 роз" продается по акционной цене 120 536 грн.

При этом ранее он стоил еще дороже — более 200 тысяч гривен, но сейчас на него действует скидка около 40 %.

Согласно описанию товара, композиция состоит из 1001 красной розы и оформлена зеленью. Продавец также обещает бесплатную доставку по городу Киев в ближайшую доступную дату.

Цены букета из 1001 розы. Скриншот: Flowers.ua

Что можно купить за цену букета из 1001 розы

Сумма за букет довольна крупная и на нее можно купить немало других вещей. Например:

Подержанный автомобиль. Старые модели вроде Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo или Opel Astra начала 2000-х иногда продаются примерно за 2,5–3,5 тыс. долларов.

Отпуск за границей для двоих. За такие деньги можно оплатить тур на неделю в Турция или Египет в хорошем отеле.

Можно купить 2–3 новых iPhone 15 или же хватит почти на 2 iPhone 17

Мощный ноутбук для работы или игр. За эту сумму можно взять игровой ноутбук или, например, MacBook Air M3.

Несколько месяцев аренды жилья в Киеве. В некоторых районах Киев это примерно 3–5 месяцев аренды однокомнатной квартиры.

Инвестицию в золото. На такую сумму можно купить около 30–35 граммов инвестиционного золота.

