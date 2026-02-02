Укр

Будет сверкать, как новая: как быстро отмыть устаревший нагар из кастрюли без агрессивной химии

Мария Швец
Очистка кастрюли
Очистка кастрюли. Фото instagram.com

Даже самая качественная посуда со временем покрывается черным нагаром, особенно если часто готовить на сильном огне или забывать кастрюлю на плите.

Большинство людей сразу тянется к дорогим средствам из магазина, хотя эффективные решения уже есть на кухне. Важно лишь учитывать материал посуды, ведь то, что подходит для нержавейки, может испортить чугун или алюминий. Ниже – проверенные способы, которые помогают очистить даже многолетний нагар без ущерба для поверхности. Об этом говорится на портале "Kitchen Aid".

Самый простой и эффективный способ очистить кастрюлю изнутри — кипячение с лимоном или уксусом. Этот метод хорошо справляется с жиром и пригоревшими остатками пищи, особенно в кастрюлях из нержавеющей стали или алюминия. Достаточно нарезать 1–2 лимона или влить стакан уксуса, залить водой и прокипятить 10–15 минут, после чего нагар легко снимается обычной губкой. Важно помнить, что для чугуна кислоты не подходят – этот материал нуждается в другом подходе.

Чугунную посуду лучше чистить сухими методами. Один из самых популярных – пищевая сода: дно кастрюли смачивают водой, обильно посыпают содой и оставляют на 10 минут, а затем очищают жесткой губкой или щеткой. Не менее эффективно работает и крупная соль, действующая как мягкий абразив и помогающая убрать как нагар, так и остатки жира без повреждения поверхности.

Если же речь идет об алюминиевой, медной или стальной посуде, здесь важно избегать агрессивных порошков и металлических щеток. Хорошо работает соединение соды и уксуса: дно посыпают содой, заливают тонким слоем уксуса и оставляют на несколько часов или на ночь. Еще один деликатный вариант – винный камень: его смешивают с водой, кипятят в кастрюле, дают остыть и очищают губкой.

Есть и способ, которым часто пользуются профессиональные повара — деглазирование. Кастрюлю ставят на слабый огонь, добавляют стакан воды и доводят до кипения, соскребая пригоревшее деревянной лопаткой. После этого воду сливают, дно посыпают содой, дают остыть и легко смывают остатки нагара.

В большинстве случаев не нужны ни дорогостоящие средства, ни агрессивная химия. Обычная сода, соль, уксус или даже простая вода с кипячением способны вернуть кастрюле чистоту и блеск. Главное – учитывать материал посуды и не использовать металлические губки, которые чаще всего и портят поверхность навсегда.

