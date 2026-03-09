Здесь выпускали "Советское шампанское": что произошло с легендарным заводом в Харькове

Завод находился почти в центре города у реки Лопань

Госпредприятие Харьковский завод шампанских вин (ХЗШВ) имело все возможности для развития, однако обанкротилось. Его ввели в эксплуатацию еще в 1941 году. Завод в Харькове был одним из двух в Украине, которые имели право выпускать игристое "Советское шампанское". Но уже через 70 лет предприятие потеряло свои позиции.

Что нужно знать:

ХЗШВ официально признан банкротом в 2023 году

Процедура банкротства длилась 12 лет — производство было открыто в 2011 году

На заводе внедрялись особые технологии для ускорения производства вин

Как сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос "Телеграфа", ХЗШВ находится в процедуре ликвидации. Открыли производство еще в 2011 году – до того, как в Харькове планировали выпускать Крымское шампанское.

Харьковский завод шампанского: история

Интересно, что завод уже один раз поднимался из руины – отстроен после Второй мировой. Производство возобновили в 1951 году, выпустив первую послевоенную партию шампанского. Здесь внедрили резервуарный способ производства шампанского — с конвейера выпускать "Советское шампанское" можно было через два месяца, чем при классическом бутылочном способе за три года. В 80-х завод выпускал 18 млн бутылок в год.

В современной Украине, в частности, в первой декаде 21 века, цехи реконструировали, внедряли новые технологии. Виноград в Харьков везли из Крыма, Одесщины, Херсона, Николаевщины и даже из Молдовы. Продукция получала многочисленные заслуги. Однако завод начал банкротить, работникам не платили зарплату, его неоднократно пытались захватить рейдерским образом.

Передача бренда из Крыма

В 2013 году выпускали около 25 млн бутылок в год. В 2015 году новый старт планировалось получить, передав ХЗШВ права на бренд торговой марки "Новый мир" из оккупированного Крыма. На заводе производили игристые вина: "Амбер", "Харьков золотое", "Золотой век", "Триумфальное", "Крымстар", "Старый Харьков", "Звездное" и т.д.

Бутылки шампанского харьковского производства/ Источник: koloro.ua

Завод окончательно обанкротился

12 лет продолжалось производство и в 2023 году "Харьковский завод шампанских вин" признали банкротом. Заметим, что имущество предприятия опубликовано на Prozorro.sale. Он находится практически в центре города.

ХЗШВ продают

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обанкротилась первая авиакомпания независимой Украины. Несмотря на рейсы за границу и даже между континентами, удержаться на рынке не удалось.