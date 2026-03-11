Маркетинговый трюк супермаркетов: почему молоко хранят в глубине магазина, а товары переставляют

Товары на уровне глаз и аромат свежей выпечки — маркетинговая стратегия

Товары в магазине меняют местами – это специальный, продуманный ход, чтобы покупатели тратили больше средств. Иногда эти изменения не так масштабны, например кофе и чай меняются местами, а иногда — переформатируют все в отделе.

"Телеграф" собрал основное, что известно о перестановке товаров и расположении отделов магазина, как способах воздействия на покупателей. Это происходит по почти одинаковой схеме во всех крупных супермаркетах. Одна из причин – когда человек точно знает где что лежит, он не отклоняется от маршрута покупок и покупает только то, что нужно. Если ему приходится осматривать полочки, шансы купить что-то еще растут.

Расположение на полках

Лайфхак, которые лучше покупают то, что лежит на уровне глаз и под правой рукой, знают многие магазины. Поэтому товар, который хотят прорекламировать, будет именно там. Более дешевые товары обычно лежат внизу и слева.

Вместе дешевле

Продуктовые магазины изменяют расположение своих товаров, чтобы показать сезонные акции или распродажи. Учитывая разные праздники или события в течение года, разные товары могут как выкладываться на специальное место на проходе, например школьные принадлежности перед 1 сентября или товары для выпечки перед Пасхой. Также часто могут добавлять "сопутствующие" товары, аргументируя это акцией. Среди вариантов – полочка с соусами рядом с макаронами.

Товары к празднику расположили в новом месте – так на них обратят внимание

Три отдела, которые супермаркеты используют для воздействия на покупателей

Замечали ли вы, что у входа в супермаркеты часто размещены отделы с фруктами и овощами? Это специально, чтобы создать у покупателя впечатление свежести и качества товаров в магазине.

Отдел с выпечкой и хлебом чаще всего – наиболее ароматный. Его размещают поближе к передней части магазина и так, чтобы легко было подойти с разных сторон. Интересно, что между обычными хлебами размещают варианты на закваске, багеты и т.д., чтобы разнообразить "картинку".

Молочный отдел обычно находится в глубине магазина. Это заставляет покупателей проходить мимо нескольких других отделов и может побуждать к импульсивным покупкам. Чтобы купить молока к кофе нужно пройти весь магазин, где что-то да привлечет внимание.

