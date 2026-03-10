Последние отголоски зимы: в Харькове скоро резко похолодает

Режим солнечных антициклонов будет доминировать до конца второй декады марта

Последние отголоски зимы проявятся в Харькове небольшим похолоданием после довольно теплой погоды. Однако столбики термометров опустятся вниз ненадолго.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, согласно данным синоптиков сайта Meteo.ua, с 17 по 20 марта в Харькове температура воздуха будет находиться на уровне 0+7 градусов. В самый холодный день днем будет всего +3 градуса, что, вероятно, будет ощущаться, как серьезное похолодание после +10+13 градусов в начале месяца.

Погода в Харькове

Схожую информацию предоставляет и погодный радар Ventusky. Его данные также говорят о похолодании 18-20 марта — до +2+7 градусов.

Погода в Харькове

Важно отметить, что данные погодных радаров — не официальные. Ориентироваться стоит в первую очередь на информацию Укргидрометцентра.

Погода в марте

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказал, что в период 7–9 марта в Украине снова усилится антициклон: солнечная, сухая, почти безветренная погода с ночными морозами 1-3° и дневным сдержанным теплом 9-11°, местами до 13°.

"Последние обновления из Европейских прогностических центров подтверждают: режим солнечных антициклонов будет доминировать до конца второй декады марта. Теплые солнечные дни постепенно компенсируют зимнюю стужу, однако грунтовая влага при таком режиме будет скорее испаряться, чем накапливаться", — Постригань.

Украину накрыл антициклон

