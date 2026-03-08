В Днепре установится апрельская погода: синоптики назвали даты

Город хорошо прогреется в этот период

В Днепре скоро установится погода, которая будет больше напоминать середину весны. Температура в городе стабильно будет держаться на аномальном уровне, а безоблачность только усилит это ощущение.

Такая ситуация будет продолжаться до середины марта и, по прогнозам синоптиков из "Sinoptik", нет никаких факторов, которые бы намекали на похолодание.

В ближайшие дни, 8-9 марта, дневная температура будет постепенно расти и зафиксируется около +8…10 градусов. Ночью морозов не ожидается. В то же время будет облачная погода, но без осадков.

Уже со вторника, 10 марта, дневная температура поднимется до +13 °C, а дальше воздух будет прогреваться еще больше. По прогнозу, в среду, 11 марта, столбики термометров покажут около +14 °C, а в пятницу температура может достичь +15 °C. В течение недели в городе будет преобладать солнечная и сухая погода, без существенных осадков.

Даже в выходные и в начале следующей недели, 14-17 марта, существенного похолодания не ожидается. В эти дни температура будет держаться на уровне +12…13 днем и +4…5 градусов ночью.

Какой будет погода в Днепре. Фото: Sinoptik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких погодных аномалий ждать киевлянам уже в начале следующей недели.