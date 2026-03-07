Опередил более 30 стран мира: как выглядит супермаркет "Сильпо", выигравший самую престижную премию

В 2026 году жюри выбирало победителей среди 122 проектов из 30 стран мира

Супермаркет сети "Сильпо" победил в одной из самых престижных мировых премий в сфере ритейл-дизайна – EuroShop RetailDesign Award 2026. Это первая награда, полученная Украиной в этом конкурсе.

Одержавший победу супермаркет был открыт во Львове в коллаборации с украинским киберспортивным клубом NAVI. Об этом сообщается на официальной странице "Сильпо" в Telegram.

"Супермаркет "Сильпо" в стиле киберкультуры победил на одной из самых престижных мировых премий в сфере ритейл-дизайна — EuroShop RetailDesign Award 2026 в категории Food. Это первая награда, которую получила Украина в этом конкурсе, чем мы очень гордимся", — говорится в сообщении.

Сертификат победителя премии

Отмечается, что эта премия вручается раз в три года. Церемония проходит во время EuroShop – крупнейшей в мире выставки индустрии розничной торговли в Дюссельдорфе.

Награда лауреата премии

"В этом году жюри выбирало победителей среди 122 проектов из 30 стран мира. Одержавший победу супермаркет "Сильпо" открыли в коллаборации с киберспортивным клубом NAVI (Natus Vincere) во Львове в октябре 2024 года. Концепция этого супермаркета погружает клиентов в мир киберспорта. Гордимся работой команды и шагаем к новым победам", — говорится в сообщении.

Добавим, что Natus Vincere (NAVI) – украинский киберспортивный клуб. Организация стала первой в истории киберспорта, победившей в трех главных турнирах по Counter Strike за один год — World Cyber ​​Games 2010, Intel Extreme Masters и Electronic Sports World Cup. На счету клуба более 100 побед в международных соревнованиях.

Дизайн супермаркета погружает посетителей в мир киберкультуры

Интерьер разрабатывался совместно с киберспортивным клубом NAVI

Как выглядит супермаркет-победитель

Интерьер супермаркета погружает гостей в мир киберкультуры. Там продемонстрирована эволюция от первых компьютеров к современному киберспорту. Интерьер наполнен тематическими деталями: входную вывеску сформировали с клавиш клавиатуры, кассовые зоны оформили в виде микросхем, а одна из касс имеет номер 404.

Дизайн супермаркета "Сильпо" в стиле киберкультуры. Фото rau.ua

Дизайн супермаркета "Сильпо" в стиле киберкультуры. Фото rau.ua

Дизайн супермаркета "Сильпо" в стиле киберкультуры. Фото rau.ua

Дизайн супермаркета "Сильпо" в стиле киберкультуры. Фото rau.ua

Дизайн дополняют графические элементы с программным кодом сайта "Сильпо", а в зоне напитков гости попадают в стилизованную серверную. Интересной деталью супермаркета стало изображение в стиле Windows Silpo 98 – года основания сети. Отдельное пространство посвящено киберспорту и NAVI, где транслируются моменты самых громких побед команды.

Дизайн супермаркета "Сильпо" в стиле киберкультуры. Фото rau.ua

Дизайн супермаркета "Сильпо" в стиле киберкультуры. Фото rau.ua

