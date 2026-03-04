Деликатес за полцены: в "Сильпо" можно дешево купить французский сыр

Акция действует ограниченное время

Сеть супермаркетов "Сільпо" запустила масштабную акцию. Сейчас в магазине можно купить один из самых популярных видов сыра с плесенью.

Речь идет о классическом французском сыре "Paturages Comtois Бри" (60% жирности) в большой упаковке весом 500 граммов. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Сколько можно сэкономить на товаре

Сейчас цена на этот творог стала рекордно выгодной. Если раньше нежный сыр Бри стоил 499,00 грн, то сейчас ее можно приобрести всего за 289,00 грн. Таким образом, покупатели получают скидку в 42%.

Если считать в деньгах, то чистая экономия на одной упаковке составляет 210 гривен. Это почти половина стоимости продукта, что делает предложение одним из самых выгодных в молочном отделе.

Почему стоит купить сейчас сыр Бри

Сыр Paturages Comtois Бри известен своей мягкой кремовой текстурой и деликатным ореховым привкусом. Он идеально подходит к белому вину, фруктам или свежему багету. Поскольку впереди праздник 8 марта, такая покупка станет идеальным дополнением к романтическому ужину или подарочной корзине.

