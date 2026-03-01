Это слово во Львове имеет противоположное значение: от какого обращения следует напрячься

В девяти из десяти случаев оно означает не то, что в других частях страны, утверждает специалист

Вежливое обращение к постороннему человеку "шановний" во Львове могут воспринять за оскорбление или даже угрозу. Это общеизвестное слово вежливости во львовском говоре приобрело такое значение как альтернатива этикетному обращению пан/пани.

Как отметила украинская писательница и популяризатор украинского языка Наталья Мисюк, чаще всего во Львове "шановний" — это "словесний ляпас по морді". Она шутя объясняет — нужно обращать внимание на длину букв "ш", "о" и продолжительность паузы после обращения.

Если тот, кто говорит, тянет букву "ш", то у того, к кому обращаются. дела идут скверно, длинная"о" показывает глубину неприятного впечатления от действий того, к кому обращаются. В случае долгой паузы после высказывания, говорящий ощущает свою сильную позицию в социуме.

"Шановний" — вероятнее всего означает "неуважаемый". Из десяти услышанных во Львове "шановних" девять будут означать угрозу. То есть последний шанс на то, чтобы изменить способ действовать или высказываться", — отмечает писательница на странице проекта "Давай займемся текстом".

Львовский писатель и журналист Всеволод Полищук в сборнике сленга львовского панства отмечал, что "Шановний!" это как "смертельное оскорбление, возможно, сейчас будут бить".

