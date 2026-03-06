"Это не российская Самара!": почему новое название Новомосковска разозлило часть горожан

Город назывался Новомосковск с 1794 года, а еще раньше носил названия Самарчик и Новоселица

В 2024 году Новомосковск в Днепропетровской области переименовали. В рамках деколонизации и декоммунизации город получил новое название — Самар.

Как сообщало "Радио Свобода", городские власти предлагали жителям для обсуждения несколько вариантов нового названия города. Как еще мог бы называться тогдашний Новомосковск:

Нова Самар,

Самарчик,

Новоселица,

Самар,

Соборное,

Сечеслав,

Новосамарск,

Присамарск,

Святотроицк.

Однако Верховная Рада выбрала вариант Самар. Как пишет "Суспільне Дніпро", не все жители были довольны новым названием. У многих оно вызывает ассоциации с Россией, потому что там есть город с очень похожим названием — Самара.

Самар

Однако, как пояснил директор городского историко-краеведческого музея имени Калнышевского Константин Мешко, название Самар никак не касается России. Оно связано с рекой Самара, протекающей через город, и является историческим.

"Если мы обращаемся к историческим источникам, например, в ХVІІІ веке, в период Новой Сечи, зафиксировано, что наш город назывался именно Самар. Это упоминание мы находим, например, в переписке, в письмах казацкой старшины", — рассказал историк.

Городские власти после общественных обсуждений предлагали на рассмотрение Верховной Рады несколько иное название — Нова Самар. Однако нардепы такой вариант отклонили.

