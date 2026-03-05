Местные возмущались. Почему новое название Орджоникидзе не понравилось людям

Город носил имя советского деятеля более 50 лет

В Украине многие города и населенные пункты были переименованы во время декоммунизации. Однако существуют названия, которые не поддержали местные жители. Например, когда Орджоникидзе стало Покровом.

"Телеграф" расскажет, почему людям не понравилось новое название и какие еще были варианты. Заметим, что Покров – это город в Никопольском районе Днепропетровской области на юге Украины.

Его территория составляет 26 км², население – 39 тыс. человек. При этом в вопросе переименования в 2016 году вариант Покров от местных не звучал. Среди предложенных названий были:

Большой Луг

Чертомлык

Базавлук

Все они касались исторического наследия населенного пункта во времена казачества. Местные стремились, чтобы Орджоникидзе вернуло свои исторические корни. Ведь город расположен на бывшей территории земель Войска Запорожского Низового, именно здесь более трехсот лет назад существовали Базавлуцкая и Чортомлицкая Сечи.

При этом вариант Покрова выбрали из-за близости к Покровским рудникам марганцевых руд, открытых вблизи более 100 лет назад. Однако местные активисты не поддержали это название, передает "Радио Свобода".

"Что такое "покров"? Это верхний слой. Никак к Покрову Пресвятой Богородицы оно не относится", – отметил Станислав Каширный.

Почему город называли Орджоникидзе

Населенный пункт с 1956 года носил имя советского партийного и государственного деятеля Серго Орджоникидзе. Тогда началось строительство рудников, которые, к слову, также назвали в честь деятеля — им. Орджоникидзе. Многие историки города говорили, что его фактически создали в СССР, поэтому культурного наследия или других названий оно немало.

