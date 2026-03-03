Город стоит на левом берегу реки Днепр

Горишни Плавни — один из самых молодых городов Украины, основанный в 1960 году в Полтавской области. До переименования город назывался Комсомольск и лишился этого советского наследия в рамках декоммунизации.

Как могли называться Горишни Плавни

Процесс был непростым, местные власти попытались перехитрить закон и внесли предложение расшифровывать Комсомольск как КОлектив Молодих СОціально МОтивованих Людей (Ь) Справжніх (Ь) Козаків. Но это предложение не утвердил Институт национальной памяти. 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Комсомольск в Горишни Плавни, что вызвало удивление и возмущение у жителей города.

Горишни Плавни, название

Как рассказывал тогда директор Краеведческого музея Николай Стихов, один из жителей города оформил обращение в Национальный институт памяти с предложением назвать город Горишни Плавни, его и приняли за базовый. Но когда об этом узнали местные жители, они начали собирать подписи за название Борисфен (старое название реки Днепр). Также были варианты Днепровское и Святониколаевск. Однако ВР утвердила вариант Горишни Плавни.

Горишни Плавни

Постановление вступило в силу с 3 июня 2016 г. после публикации в официальной газете "Голос Украины". Это решение поддержали 249 депутатов, несмотря на сопротивление отдельных парламентариев и местных властей, которые пытались обжаловать его в судах.

Почему именно Горишни Плавни

Горишни Плавни стоят на месте бывших сел и хуторов, среди которых было ведущее село Горишни Плавни, которое в 1978 году исчезло под гигантским карьером. С трех сторон город омывают реки Псел и Днепр, далее – Каменское водохранилище, создающее живописные пойменные ландшафты, многочисленные лиманы и острова. По сути, Горишни Плавни на современном языке, это "верхние болота".

Горишни Плавни – это историческое географическое название, связанное с особенностями местности. Левобережье Днепра было покрыто плавнями — заболоченными и малопригодными для земледелия землями. Название было выбрано как шаг к возвращению связи с местной историей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой город в Украине после декоммунизации мог иметь название Порто-Франко. Почему так не произошло и какое название выбрали.