Раньше "прославлял" советского разведчика. Как еще могли назвать Вараш

Там проживает около 42 тысяч человек

Город Вараш в Ровенской области получил это название в рамках декоммунизации в мае 2016 года. Раньше он назывался Кузнецовск – в честь советского разведчика.

Жители города были против названия Вараш

Как сообщало "Рівне 1", около 70% жителей города не восприняли новое название. После переименования Кузнецовска в Вараш люди даже выходили на митинги, пытаясь изменить его.

Предлагались другие названия: Светодар, Западноукраинск (когда атомную станцию только строили, то в некоторых документах она была подписана не как Ровенская, а как Западноукраинская АЭС). Также было предложение назвать город в честь погибшего во время АТО бойца Антона Кузнецова.

Вараш

История Вараша

Однако название Вараш оставили. Раньше такое название носило село, расположенное между рекой Стырь и древними торфяниками, где столетиями жили полесские семьи. Первое письменное упоминание о Вараше датировано 1577 годом в Поборовом реестре.

В 1973 году на окраине Вараша началось строительство Ровенской атомной электростанции (РАЭС). Новое поселение сначала называлось "поселок Энергетиков", а в 1977 году получило имя Кузнецовск.

Чем живет Вараш сейчас

Жизнь города строилась вокруг Ровенской АЭС, там было много молодых специалистов – инженеров, энергетиков, педагогов. Быстро возникали жилые массивы, школы, детсады.

Фонтан в Вараше

Кроме мощной инфраструктуры, Вараш имеет уникальный развивающийся туристический потенциал. Например, проводится популярный "Забег под градирнями": сотни участников бегут, несмотря на гигантские башни, выпускающие белый пар.

