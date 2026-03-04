Дошло до абсурда. Какой город на Львовщине переименовали вопреки воле жителей

Городу не вернули историческое название

Шептицкий, город во Львовской области, получил это название в рамках декоммунизации. До 19 сентября 2024 г. он назывался Червоноград.

Как рассказывает "Ґрунт", вариант "Шептицкий" не был выбором громады. Город переименовали вопреки воле жителей.

Осенью 2023 г. Украинский институт национальной памяти опубликовал вывод, что название Червоноград принадлежит символике российской имперской политики. Однако жители не были согласны: "червоний" — это не "красный", поэтому название "Червоноград" вполне украинское, считали они.

Шептицкий

Дошло до абсурда. На общественном обсуждении по переименованию города первый заместитель мэра Дмитрий Балко заявил, что община не прочь сменить советское название Червоноград на украинское название Червоноград.

Как жители хотели назвать город

Состоялось электронное голосование, в котором приняли участие почти три тысячи человек (в общей сложности в городе около 65 тысяч жителей). Большинство 35% респондентов высказались за сохранение названия Червоноград. 29,5% — за Кристинополь (историческое название города). Среди предложенных вариантов был и Шептицкий – это название набрало 2,7% голосов.

Результаты голосования общины за переименование Червоноград

Какие варианты названия города предлагались:

Бобинськ;

Буг;

Бужани;

Бужанськ;

Клюсів;

Кристинопіль;

Новий Двір;

Сагайдачний;

Українослав;

Христинопіль;

Червень;

Червоноград;

Шептицький;

Шевченко

Почему городу не вернули историческое название

Историческое название города – Кристинополь (Христинополь) связано с Польшей. В 1690-х годах польский гетман Феликс Потоцкий назвал город, который основал, в честь своей жены. Хотя жители, которые не были против переименования, чаще всего поддерживали возвращение названия Кристинополь, историки высказывали опасения, что, избавляясь от символов советского колониального прошлого, город вернут в польское.

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти рекомендовала Верховной Раде вариант Христинополь. Однако профильный комитет остановился на названии Шептицкий – в честь главы Украинской греко-католической церкви, митрополита Андрея Шептицкого.

Город связан с иерархом. В кристинопольском монастыре архиепископ сочинил монашеские обеты, а позже преподавал там богословие.

