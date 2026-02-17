Забудьте о "Юр'євичів": как на украинском языке правильно говорить и писать

Как правильно образовать отчество от имени Юрий

Изменения в украинском правописании внесли коррективы в склонение ряда популярных имен. Несмотря на то, что имя Юрий является одним из наиболее употребительных в Украине, вопрос правильного написания отчества до сих пор вызывает дискуссии: как же правильно — Юр’євич, Юрійович чи, можливо, Юрієвич?

По информации портала "Рідні", это имя имеют более 600 тысяч украинцев. "Телеграф" выяснил, какие языковые нормы действуют сегодня.

Что говорят правила и эксперты

Редактор Ольга Васильева на своей странице в Facebook отмечает, что единственным нормативным вариантом является Юрійович .

Согласно действующим орфографическим нормам, мужские имена отчества в украинском языке формируются с помощью суффикса -ович :

Имя Юрий

Юрій — Юрійович.

Приклад: "Ми чекаємо на візит Вадима Юрійовича".

Приклад: "Передайте документи для Олега Юрійовича".

Обратите внимание! Такие формы как "Юрієвич" або "Юр’євич" ошибочны и не соответствуют стандартам языка.

В юридической плоскости ситуация более сложная. При заполнении официальных бумаг необходимо указывать вариант, который зафиксирован в паспорте лица. Даже если написание противоречит правилам языка, с юридической точки зрения разные варианты считаются разными именами.

Происхождение имени

Напомним, что имя Юрий имеет греческие корни и является адаптацией имени Георгий (греч. Γεωργός). В переводе оно означает "хлебороб" или "земледельец", поскольку происходит от слов gē ("земля") и ergon ("труд"). Это имя пользуется большой популярностью не только в Украине, но и в Грузии, Беларуси и других странах.

