Забудьте о "Юр'євичів": как на украинском языке правильно говорить и писать
Как правильно образовать отчество от имени Юрий
Изменения в украинском правописании внесли коррективы в склонение ряда популярных имен. Несмотря на то, что имя Юрий является одним из наиболее употребительных в Украине, вопрос правильного написания отчества до сих пор вызывает дискуссии: как же правильно — Юр’євич, Юрійович чи, можливо, Юрієвич?
По информации портала "Рідні", это имя имеют более 600 тысяч украинцев. "Телеграф" выяснил, какие языковые нормы действуют сегодня.
Что говорят правила и эксперты
Редактор Ольга Васильева на своей странице в Facebook отмечает, что единственным нормативным вариантом является Юрійович .
Согласно действующим орфографическим нормам, мужские имена отчества в украинском языке формируются с помощью суффикса -ович :
- Юрій — Юрійович.
- Приклад: "Ми чекаємо на візит Вадима Юрійовича".
- Приклад: "Передайте документи для Олега Юрійовича".
Обратите внимание! Такие формы как "Юрієвич" або "Юр’євич" ошибочны и не соответствуют стандартам языка.
В юридической плоскости ситуация более сложная. При заполнении официальных бумаг необходимо указывать вариант, который зафиксирован в паспорте лица. Даже если написание противоречит правилам языка, с юридической точки зрения разные варианты считаются разными именами.
Происхождение имени
Напомним, что имя Юрий имеет греческие корни и является адаптацией имени Георгий (греч. Γεωργός). В переводе оно означает "хлебороб" или "земледельец", поскольку происходит от слов gē ("земля") и ergon ("труд"). Это имя пользуется большой популярностью не только в Украине, но и в Грузии, Беларуси и других странах.
