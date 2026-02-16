Забудьте о фразе "добрий ранок": как правильно на украинском здороваться утром

Есть ключевые моменты, которые стоит помнить

Украинский язык предлагает множество вариантов, которыми можно поздороваться утром. Однако говорить "добрий ранок" не стоит, ведь это будет считаться ошибкой.

Лариса Чемерис, возглавляющая Учебный центр украинского языка, объяснила, как говорить стандартные фразы приветствия, чтобы они звучали правильно. Она акцентировала внимание на том, что единственно приемлемой и правильной формой приветствия является фраза — "доброго ранку".

Когда мы здороваемся, время суток диктует свои правила: до обеда говорим "добрий день", а когда солнце садится — "добрий вечір". А как же популярное "Доброго дня"? Приберегите его для прощания или открыток, ведь эта форма идеальна для пожеланий, таких как: "Зичу доброго дня".

Маленькая хитрость для безупречной речи: здороваясь утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". Это как краткий вариант пожелания удачных часов впереди. А вот для дальнейшего общения оставьте традиционные "Добрий день" и "Добрий вечір", ведь именно так мы приветствуем мир вокруг этого времени.

Чтобы ваше обращение не звучало однообразно, попробуйте прибавить к нему немного энергии. Вот несколько вариантов с примерами:

"Вітаю!"

"Мої вітання!"

"Радий вас бачити!"

"Радий вітати вас!"

"Здрастуйте!"

Ранее "Телеграф" писал, как будет правильно за новым украинским правописанием обращаться к Игорю.