"Укрпочта" имеет право бронировать всех сотрудников. Какие есть вакансии и сколько можно заработать

Не все понимают, почему работники почты имеют право не воевать

"Укрпочта" может забронировать 100% своих военнообязанных сотрудников. Национальный оператор почтовой связи получил такое право не из-за статуса государственной компании, а как объект военной инфраструктуры.

Что нужно знать:

"Укрпочта" имеет контракт с Минобороны на распространение повесток

Именно это дает ей право бронировать всех своих работников

Вакансий в "Укрпочте" немало, рассказали о зарплатах

Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью "РБК-Украина". Он объяснил, что компания получила контракт с Министерством обороны Украины.

Нам дали бронирование не за то, что мы "Укрпочта", а за то, что мы военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток, – заявил он

В то же время, по словам Смилянского, из-за того, что "Укрпочта" разносит повестки, она терпит убытки. Недовольны граждане регулярно поджигают отделения.

Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам поджигают отделения за то, что мы повестки раздаем, — отметил Смелянский

Какие вакансии и зарплаты в "Укрпочте"

Почтальоны в селах получают базовую минимальную зарплату — 8 650 грн. Но при этом начисляются премии за каждую выполненную услугу – доставку пенсий, газет, писем и оплаты коммунальных платежей. Чем больше объем работы, тем выше итоговая премия.

В крупных городах "Укрпочта" платит операторам от 17 до 21 тысяч гривен. Начальники отделений получают от 21 до 29 тысяч гривен.

Зарплаты в "Укрпочте"

В поселках и маленьких городках зарплаты операторов в районе 13 500. Следует отметить, что это оклад, есть еще "дополнительная мотивация". Также на "Укрпочте" можно работать водителем-экспедитором и сортировщиком.

Сколько платят операторам и начальникам отделений в регионах

Зарплата водителя-экспедитора во Львове — 13 999 грн плюс "дополнительная мотивация". Сортировщику "Укрпочты" в Виннице готовы платить 24 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько платит своим работникам "Укрпочта". Сравнили оклады там и на "Новой почте".