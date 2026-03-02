1,5 млн зарплаты за неполный день. Что известно о бизнесмене Григоришине, который получил подозрение СБУ (фото)

Общая сумма ущерба достигает почти 70 млн

Подсанкционный бизнесмен подозревается в хищении, ведь каждый месяц получал зарплату в 1,5 млн грн за неполный рабочий день. Правоохранители не называют имя фигуранта, но скорее всего речь идет о Константине Григоришине.

Что нужно знать:

Зарплата бизнесмена в 6 раз превысила норму

Подозрение получили еще трое фигурантов дела

Как сообщили источники LIGA.net, именно Григоришин является фигурантом громкого дела, которое расследует Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности. По данным следствия, бизнесмен ежемесячно получал 1,5 мл грн за работу на подконтрольном ему облэнерго.

СБУ объявила подозрения сообщника Григоришина

Он занимал фиктивную должность советника председателя правления, которая предполагала всего четыре часа работы в неделю и кругленькую зарплату. Начисление Григоришина в шесть раз превысили максимально допустимые нормы оплаты труда. По мнению правоохранителей, по этой схеме он обходил ограничения на вывод капитала из предприятий энергетического сектора Украины. Общая сумма выведенных средств оценивается в 68 млн грн.

Добавим, что сейчас Григоришин находится за границей. Ему сообщили заочно о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом в особо крупных размерах). Кроме того, подозрение по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 получили три других лица – бывший руководитель предприятия, действующий руководитель предприятия и финансовый директор.

Что известно о Григоришине

Константин Иванович родился 16 ноября 1965 года в Запорожье. Начал свой бизнес в Украине в середине 1990-х годов: вместе с партнерами продавал украинский металл России. В электроэнергетике имел контрольный пакет акций в Луганской и Винницкой областных энергораспределительных компаниях.

Константин Григоришин. Фото: Открытые источники

В декабре 2008 года Служба безопасности Украины запретила Григоришину въезд в страну в течение пяти лет из-за его причастности к организации ряда рейдерских атак на предприятия Турбоатома. В 2013 журнал "Фокус" оценил состояние Григоришина в $1,8 млрд. В январе 2025 СНБО ввели персональные санкции против бизнесмена, блокирующие активы.

В 2016 году Григоришин якобы отказался от гражданства России, ведь хотел сосредоточить внимание на украинском рынке. Интересно, что перед президентскими выборами 2004 года бизнесмен продал восемь облэнерго совладельцу группы "Приват" Игорю Коломойскому. Однако после окончания президентских выборов опроверг наличие соглашений с Коломойским и попытался вернуть себе Черниговоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Полтаваоблэнерго.

