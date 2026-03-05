Лишь 9 живут в зоопарках: сколько на самом деле в Украине зубров и где их можно встретить (карта)

По официальным данным количество зубров составляет пол тысячи голов

Долгое время популяция зубров в Украине находилась под угрозой исчезновения. Однако сейчас количество этих краснокнижных животных постепенно стабилизируется.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 500 зубров. Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (группа специалистов по исследованию зубров и бизонов), официальный представитель в Украине EBCC (European Bison Conservation Center) Виталий Смаголь.

Что нужно знать:

Один из крупнейших табунов зубров в Украине живет на Винничине

Популяцию зубров в Украине удалось спасти от исчезновения

Сейчас количество животных остается стабильным

По словам ученого, из 500 особей всего 9 животных живут в зоопарках страны. А подавляющее большинство зубров проживает на свободе. Ареал обитания и количество животных приведены далее:

Киверцовский лесхоз — 25 ос.;

Черновицкий лесхоз и Берегометское лесоохотничье хозяйство — 42 в природе и 16 в вольере;

Винницкий лесхоз — 140 ос.;

Конотопский лесхоз — 68 ос.;

Бродовский лесхоз — 135 ос.;

нацпарк "Сколевские Бескиды" — 51 ос.;

нацпарк "Залесье" — 14 ос.;

Киевский зоопарк — 5 ос.;

Черкасский зоопарк — 2 ос.;

Одесский зоопарк — 1 ос.;

Николаевский зоопарк — 1 ос.

Количество зубров в Украине. Карта Телеграф

Сколько зубров было в Украине

Как сообщал "Телеграф", по словам Виталия Смаголя, самая сложная ситуация с поголовьем зубра была в 2009 году. Тогда оставалось всего несколько сотен особей.

Виталий Смаголь. Фото Укринформ

В настоящее время численность зубров в Украине постепенно стабилизируется. В будущем можно ожидать увеличения численности этих животных.

Добавим, что европейский зубр – самое большое дикое животное Европы и самое тяжелое сухопутное животное на континенте. Взрослая особь может весить от 400 до 900 кг, а высота в холке может превосходить 2 метра. Самцы обычно больше самок.

Зубры

Это животное занесено в Красную книгу Украины и имеет статус исчезающего вида. В прошлом веке зубры оказались на грани полного исчезновения.

Благодаря программам восстановления популяции зубров удалось спастись от вымирания. Животные живут стадами, которые возглавляет взрослая самка. Зубры травоядные – питаются травой, листьями, корой деревьев, молодыми побегами. В сутки одно животное может съесть до 50 килограммов растительной пищи.

Продолжительность жизни зубра в природе составляет 20-25 лет. Эти животные хорошо приспособлены к жизни в умеренном климате и могут выдерживать морозы благодаря густой шерсти.

Основные сведения о европейском зубре. Инфографика Телеграф

Ранее "Телеграф" рассказывал, что последним форпостом, где сохранились зубры, долгое время оставалась Беловежская Пуща, которая проходит по территории Польши и Беларуси. Среди ученых царило мнение, если животное умудрилось выжить в той местности, значит, там у него оптимальные условия для жизни, но это не совсем так.