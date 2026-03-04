От "минусов" до +9 за считанные дни: как будет меняться погода в Полтаве на начале марта

Весеннее тепло уже скоро посетит город

В Полтаве в первой половине марта прогнозируют неустойчивую погоду с кратковременным похолоданием и последующим резким потеплением.

Когда именно наступит похолодание и с какой даты станет теплее, спрогнозировали в "Sinoptik". Подробнее о погоде написал "Телеграф".

До конца этой недели возможны небольшие осадки, а температура днем будет держаться на уровне +2…+6 градусов, ночью — около нуля.

С понедельника, 9 марта, в городе ожидается кратковременное похолодание: в ночные часы столбики термометров будут опускаться ниже нуля, однако днем воздух будет прогреваться до +6 градусов. Похожая погода продержится и во вторник, 10 марта. В этот день станет немного холоднее, но, одновременно, и теплее — от -3 до +7 градусов в течение суток.

В скором времени прогнозируют постепенное потепление. С 11 марта дневная температура повысится до +9 градусов, а ночные морозы исчезнут. В целом резкие погодные изменения синоптики не прогнозируют — в городе будет царить солнечная погода.

Прогноз погоды в Полтаве. Фото: Sinoptik

Какой погоды ждать в начале марта в Украине

Как рассказал "Телеграфу" известный украинский синоптик Игорь Кибальчич, в течение первой декады марта в Украине ожидается настоящая весенняя погода с малым количеством осадков и температурой немного выше нормы. Опасные явления и резкие колебания атмосферного давления или температуры не прогнозируются. Снег постепенно сойдет почти во всех регионах, кроме Карпат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харькове прогнозируют резкое зимнее похолодание.