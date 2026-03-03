Сильные морозы и снег: когда Полтаву накроет волна похолодания

Март покажет зимний характер

В Полтаве первая половина марта пройдет под влиянием похолодания и неустойчивой мартовской погоды. По прогнозам синоптиков, до 16 марта жителей города ждут местами ощутимые морозы, которые больше будут напоминать зиму, чем начало весны.

В ближайшие две недели температура воздуха не поднимется выше +4 градусов. Таким прогнозом поделились в "Meteo".

Когда в Полтаве станет еще холоднее

В первые дни марта дневная температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. 3-5 марта ожидается облачная погода, местами возможен мокрый снег. Ночью столбики термометров будут опускаться до -1…-2 градусов. Уже 6-7 марта будет прохладнее: днем ожидается от -2 до +1 градуса, а ночью температура будет снижаться до -4.

Существенное ухудшение погодных условий прогнозируется с 9 марта. С этого дня в городе начнется волна сильного похолодания. Если 8 марта днем еще будет до +4 градусов, то уже 9-го температура воздуха резко снизится: ночью до -12, а днем не будет подниматься выше 0. В дальнейшем морозы лишь усилятся.

По предварительным данным, 10 и 11 марта станут самыми холодными днями периода. В Полтаве ожидается похолодание -14 градусов в ночные часы, а днем температура будет держаться около -9 градусов.

В течение 12-14 марта морозная погода сохранится. Ночью прогнозируют -11…-8 градусов, днем от -4 до -1. Местами возможен небольшой снег. Лишь ближе к 15-16 марта синоптики прогнозируют постепенное ослабление морозов: ночная температура повысится до -4…-3 градусов, а днем столбики термометров снова приблизятся к нулевой отметке. Также прогнозируется снег.

Какой будет погода в Полтаве. Фото: Мeteo

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что названа дата, когда во Львове снова будет весенняя погода.