Весеннее настроение придется отложить? В Харькове прогнозируют резкое зимнее похолодание

Стоит доставать зимние куртки

Март в Харькове начался относительно спокойно, но уже через несколько дней погода готовит для горожан "морозный" сюрприз.

В начале второй декады марта в городе температура может упасть до -14 градусов. Прогноз дали в "Meteo".

По прогнозам синоптиков, 4 и 5 марта в городе сохранится умеренно прохладная погода: днем ожидается от -2…+2 °C, местами возможен небольшой мокрый снег. 6-8 марта температура еще будет колебаться в пределах -6…+5 °C, будет преобладать облачность, однако без аномальных показателей.

Впрочем, уже с понедельника, 9 марта, ситуация резко изменится. Ожидается стремительное понижение температуры до -12…-8 °C. Пик похолодания придется на вторник, 10 марта — ночью столбики термометров могут опуститься до -14 °C, а днем температура не поднимется выше -7 °C. Холодная волна продержится 11-12 марта.

После 13 марта морозы постепенно ослабеют. 14 марта ожидается -2…0 °C, а уже 15-17 марта температура днем будет подниматься до +3…+6 °C.

Какая погода в городе. Фото: Мeteo

В то же время, по информации "Meteofor", морозы действительно возможны, однако они не будут слишком сильными. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируют 9-10 марта — в эти дни ночью столбики термометров опустятся до -7…-6 градусов.

Когда будут морозы в городе. Фото: Метеофор

