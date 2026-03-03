Ударят морозы до -17? Когда в Харьков придет похолодание, названы даты

В Харькове снова будут осадки в виде дождя и снега

На Украину надвигается волна похолодания, которая не обойдет и Харьков. Синоптики прогнозируют ночные морозы до -15…-17 градусов и небольшие осадки.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на среду, 4 марта, в Харькове ожидается облачная погода и небольшой мокрый снег, который продолжится и днем. Ночью температура воздуха составит 0…-2 градуса, а днем поднимется до +2…+4 градуса.

Погода в Харькове на 4 марта

В четверг и пятницу, 5-6 марта, погода не изменится, осадки в виде снега и дождя будут продолжаться, а температура останется в прежнем диапазоне.

Погода в Харькове на 5-6 марта

В ночь на субботу и воскресенье, 7-8 марта, ночью столбики термометра покажут -2…-4 градуса, а днем ожидается переменная облачность и температура +4…+6 градусов. Осадков не будет.

Погода в Харькове на 7-8 марта

Как сообщает сайт Ventusky, в Харькове существенно похолодает с понедельника, 9 марта, когда ночью температура опустится до -14 градусов, в днем до -8 градусов. Во вторник, 10 марта, ночной мороз составит -15 градусов, а в дневное время столбики термометра будут показывать -4 градуса. Потом погодные условия улучшатся.

Когда в Харькове ударят морозы

На сайте Pogoda.meta похожий прогноз, только 9 марта морозы ночью ожидаются до -11 градусов, а вот 10 марта до -17 градусов.

Погода в Харькове с 4 по 10 марта

