Неделя начнется морозами, а завершится аномальным теплом: когда март "порадует" Днепр

Температура воздуха повысится сразу на 24 градуса

В Днепре в ближайшие дни ожидается переменная погода. После периода относительно комфортного тепла город охватит ощутимое похолодание, которое продлится несколько дней, а впоследствии возможно апрельское потепление.

Когда город приморозит до -9 и прогреет до +15 градусов, спрогнозировали в "Погода.Мета". Подробнее о погоде написал "Телеграф".

В среду, 4 марта, в городе будет облачно, днем воздух прогреется до +6 С°, а ночью температура снизится до 0 С°. На следующий день, 5 марта, станет несколько теплее: синоптики прогнозируют до +7 °С днем и +2 °С ночью. Однако такая относительно комфортная погода продержится недолго.

6 марта начнется постепенное похолодание — днем ожидается только +2 С°, а ночью до -1 С°. 7 марта сохранится прохладная погода: около +3 °С днем и -2 °С ночью. 8 марта температура снова немного повысится — до +7 С° днем, однако ночью будет держаться возле нуля.

Уже 9 марта город накроет ощутимая волна холода. Дневная температура составит лишь +1 С°, а ночью столбики термометров опустятся до -7 С°. Самым холодным днем станет 10 марта — днем прогнозируют до -2 С°, а ночью мороз усилится до -9 С°. 11 марта ситуация несколько стабилизируется: днем воздух прогреется до +3 С°, однако ночь будет оставаться морозной — до -4 С°.

Впрочем, уже с 12 марта погодная картина кардинально изменится. Синоптики прогнозируют резкое потепление до +15 °С днем и +10 °С ночью. Временами возможен дождь.

Какой будет погода в Днепре. Фото: Погода.Мета

