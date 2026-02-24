Дети их обожали в нулевых. Что произошло с популярными сладостями со смешным названием

Эти конфеты имели необычный вид и фруктовые вкусы

С распадом советского союза в Украине стало появляться немало культовых сладостей, которые были популярны более десяти лет. Одними из таких стали сисистик (CC-Stick).

"Телеграф" расскажет об этих удивительных сладости и что с ними произошло сейчас. Заметим, что создали систики в 1960-е, но массовое распространение сладости получили после 90-х.

Сисистик (CC-Stick) – это популярные кондитерские изделия. Они сделаны в виде тонкой трубочки, наполнены шипучим фруктовым порошком-щербетом, мягкой карамелью или фруктовым соком. Эти стики имеют разные фруктовые вкусы.

Как выглядят сисистики

В 90-е их часто продавали наборами, а местами поштучно. Почти сразу после появления на рынке систики стали популярными и произошло это именно из-за яркого вкуса и необычной формы. Их покупали не только дети, но даже подростки. По своей концепции систики были где-то рядом со съедобными браслетами.

Сахарные палочки появились в Южной Корее в 1960-х. Они принадлежали компании Apollo. В страны постсоветского пространства сладости начали импортировать после 1991, а свою популярность они держали до 2010 года.

Как выглядят сисистики

Где сейчас можно купить систики

Эти сладости сейчас не продаются в обычных супермаркетах, однако их можно купить в Украине. Кроме онлайн-магазинов, систики можно найти кондитерских магазинах с западными товарами. Правда, теперь на рынке много брендов и лишь несколько из них сохранили оригинальное название.

Сиситики сейчас

