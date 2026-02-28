Весна набирає обертів: коли у Львові прогнозують квітневу температуру

Настрій можуть зіпсувати опади

У Львові на початку березня очікується значне потепління. Денна температура до середини тижня не опускатиметься нижче +6 градусів, а місцями взагалі прогнозується справжнє квітневе тепло.

Які дні будуть найтеплішими, і коли варто очікувати сонячну погоду, спрогнозували у "Погода.Мета". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

З 28 лютого температура вдень підвищиться до +7 °C, з можливими дощами, а в неділю, 1 березня, очікується ясне небо і температура до +10 °C. Протягом першого тижня березня погода буде переважно хмарною, місцями з опадами й температурами від +6 °C до +11 °C.

Найтеплішими днями в перші два тижні місяця стануть 11 і 12 березня, коли температура досягне +15 °C. Хоча в ці дні можливі дощі. Водночас 14-15 березня прогнозують в цілому ясне небо і сонячну погоду з температурою +8 °C вдень і 0 °C вночі.

Попри деякі дощові дні, львів'янам буде комфортно гуляти містом завдяки стабільній температурі вище +6 °C.

Погода у Львові на два тижні. Фото: "Погода.Мета"

