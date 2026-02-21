Укр

Зима отступает: когда во Львове ждать комфортную весеннюю погоду

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Погода во Львове
Погода во Львове. Фото Коллаж "Телеграфа"

Уже скоро во Львов придет ощутимое потепление до +13 градусов

Во Львове в ближайшие дни будет сохраняться неустойчивая и прохладная погода. Однако синоптическая ситуация постепенно будет меняться в сторону потепления.

Уже в конце месяца показатели на термометрах могут достичь +13 градусов. Таким прогнозом поделились в "Погода 33".

После холодной ночи, когда температура опускалась до -10 °C, и дневных показателей около -3 °C 21 февраля, воздух постепенно начнет прогреваться. С 22 по 25 февраля ночью будет около 0…+3 °C, а днем – примерно +2…4 °C. В этот период стоит ожидать осадков.

В четверг, 26 февраля, ожидается небольшое ночное похолодание до -1 градуса. Оно будет недолгим. В те же сутки днем прогнозируется +7 °C.

Наиболее заметное потепление ожидается в конце февраля. 28 февраля днем температура может подняться до +13 °C, а ночью будет оставаться около +4 °C.

В начале марта тенденция сохранится: 1 числа температура в течение суток будет колебаться от +2 до +8 °C. Местами возможны кратковременные осадки, но в целом погода станет мягкой и весенней.

Когда потеплеет во Львове в конце февраля 2026
Погода во Львове на конец февраля. Фото: "Погода 33"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове в конце месяца, кроме потепления, ожидается и период дождей.

Теги:
#Погода #Львов #Прогноз погоды