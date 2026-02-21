Зима отступает: когда во Львове ждать комфортную весеннюю погоду

Уже скоро во Львов придет ощутимое потепление до +13 градусов

Во Львове в ближайшие дни будет сохраняться неустойчивая и прохладная погода. Однако синоптическая ситуация постепенно будет меняться в сторону потепления.

Уже в конце месяца показатели на термометрах могут достичь +13 градусов. Таким прогнозом поделились в "Погода 33".

После холодной ночи, когда температура опускалась до -10 °C, и дневных показателей около -3 °C 21 февраля, воздух постепенно начнет прогреваться. С 22 по 25 февраля ночью будет около 0…+3 °C, а днем – примерно +2…4 °C. В этот период стоит ожидать осадков.

В четверг, 26 февраля, ожидается небольшое ночное похолодание до -1 градуса. Оно будет недолгим. В те же сутки днем прогнозируется +7 °C.

Наиболее заметное потепление ожидается в конце февраля. 28 февраля днем температура может подняться до +13 °C, а ночью будет оставаться около +4 °C.

В начале марта тенденция сохранится: 1 числа температура в течение суток будет колебаться от +2 до +8 °C. Местами возможны кратковременные осадки, но в целом погода станет мягкой и весенней.

Погода во Львове на конец февраля. Фото: "Погода 33"

