Денежный джекпот марта: кому из знаков китайского гороскопа повезет в начале весны

Для некоторых знаков китайского гороскопа март станет прибыльным месяцем

Март 2026 года — это не просто календарное начало весны, а точка перезагрузки и старта для смелых начинаний. Пока природа пробуждается, три знака китайского гороскопа поймают настоящую денежную волну, превращая весеннее вдохновение в реальный капитал.

"Телеграф" рассказывает, кому по восточному гороскопу повезет с деньгами в марте этого года.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Дракон, Свинья и Обезьяна. Об этом пишет China Explorer Tour.

Дракон

В марте наступит момент, когда ваши предыдущие усилия начнут давать щедрые плоды, особенно в денежном плане. Драконам можно ожидать крупную премию, возврат старого долга, о котором вы уже забыли, или резкий взлет инвестиций. Не спешите быстро все потратить, ведь сейчас хорошее время, чтобы заставить эти "легкие" деньги работать на вас в долгосрочной перспективе.

Свинья

В марте вы будете находится в гармонии с энергиями месяца. Везение будет на пике, поэтому деньги придут через социальные связи или неожиданные предложения. Есть вероятность что-то выиграть, получить наследство или заключить максимально удачную сделку. Кто-то влиятельный может предложить вам партнерство, которое мгновенно увеличит ваш доход.

Обезьяна

Для вас март станет месяцем настоящего прорыва. Ваша креативность и умение находить выход из сложных ситуаций наконец-то получат достойную финансовую награду. Есть все шансы запустить удачный проект, который принесет хорошую прибыль. А внезапная популярность вашего дела приведет к резкому притоку наличности. В марте 2026 года не бойтесь рисковать и презентовать свои самые безумные идеи.

