Зимние вещи можно спрятать: какая будет погода в Днепре в марте

Температура воздуха приятно удивит жителей города

Погода в Днепре в марте обещает быть ласковой и по-настоящему весенней. Жителям города не стоит бояться возвращения февральских морозов — температурные показатели будут уверенно держаться выше нуля, а солнечных дней будет становиться все больше.

Синоптики "Мета.Погода" сделали прогноз погоды. "Телеграф" расскажет подробнее, чего ожидать в марте.

Погода в Днепре в начале марта

Начало марта в Днепре пройдет под знаком постепенного прогрева воздуха. Уже со 2 марта ожидается солнечная погода с температурой +7…+8°C. Небольшие ночные заморозки до -1°C возможны только в первые дни месяца, однако уже с 4 марта даже ночью столбики термометров не опускаются ниже +3…+5°C. В отличие от преимущественно сухого начала месяца, именно на 8 марта прогнозируется небольшой дождь, который станет едва ли не единственным существенным осадком в этот период.

Погода в Днепре

Какая будет погода в Днепре во второй половине марта

Середина месяца в Днепре отметится стабильностью погодных условий и повышением влажности. Вторая декада марта, которая продлится с 9 по 18 число, принесет городу устойчивые температурные показатели в пределах +6…+8°C в дневные часы.

Большинство дней второй декады будут облачными с прояснениями, что является вполне типичным явлением для переходного весеннего сезона, а ночная температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -1 до +3°C.

В конце марта готовит для днепрян настоящий солнечный финал. Весеннее тепло посетит город уже после 20-го числа, а последняя декада месяца наконец-то порадует жителей ясным и безоблачным небом.

