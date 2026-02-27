Повалий уже можно не узнать: как изменилась ее внешность после бегства из Украины (фото)
Артистка не перестает экспериментировать с внешностью
Таисия Повалий — известная российская певица украинского происхождения, которая предала свою родину и сбежала в Россию. Там она не просто продолжила свою карьеру, но и стала рупором российской пропаганды и "скрепов". Артистка продолжает попытки сохранить молодость и в последнее время заметно поправилась.
Что стоит знать:
- Таисия Повалий окончательно переехала в Москву незадолго до полномасштабного вторжения
- Артистка стала активным сторонником российской пропаганды
- Внешность певицы сильно изменилась в худшую сторону из-за чрезмерных пластических операций
"Телеграф" собрал фотографии Таисии Повалий до побега в Россию и после, чтобы показать, как она изменилась.
Таисия Повалий в Украине
Певица родилась на Киевщине и начинала свою карьеру в Украине. В ранний период творчества она пела на украинском языке, однако со временем свой вектор она сместила на российский рынок.
В конце концов она перестала скрывать свои пророссийские взгляды и активно ездила выступать в РФ после 2014 года. А за несколько дней до начала полномасштабного вторжения Повалий окончательно перебралась в Москву.
Еще с 2000-х годов артистка увлеклась пластическими операциями и "уколами красоты". Соответственно, ее внешность постепенно менялась. Однако еще во время жизни в Украине она смогла "сохранить лицо" и выглядела более-менее естественно.
Повалий после побега в Россию
Однако все изменилось после предательства и побега в Москву. На новых видео и фото можно заметить, что лицо Повалий окончательно "поплавилось" и выглядит максимально неестественно. Также в глаза бросается, что черты стали несимметричными, скулы "поплыли", а глаза стали очень большими.
Все недостатки Таисия пытается скрыть за плотным слоем макияжа и модной укладкой. Однако от этого выглядеть лучше не стала.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько Повалий зарабатывает в России после предательства. Сбежала из Украины и живет в нищете.