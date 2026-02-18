Редкий гость на краю света: возле станции "Вернадского" заметили "нетипичного" пингвина (фото)

Это вид, которого почти никогда не бывает в этом районе.

Во время полевых работ на острове Бут вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" полярники встретили необычного гостя. Это редкий для тех мест королевский пингвин.

Как отметили на станции, этот вид обычно не появляется в этом районе Антарктики: ближайшая колония королевских пингвинов расположена почти в двух тысячах километрах от станции. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Счастливый случай и смена маршрута

Встреча с необычной птицей состоялась буквально случайно. Команда отправилась на остров Бут для планового учета гнездящихся здесь птенцов трех видов пингвинов: субантарктических, антарктических и Адели. Однако из-за сложной ледовой ситуации полярники были вынуждены изменить точку высадки. Именно в другой части острова их и ждал неожиданный гость.

Королевский пингвин, фото: Зоя Швидка

Как рассказала биология 30-й экспедиции Зоя Швидка, команда фактически "перевыполнила план" — вместо трех видов пингвинов увидела четыре. Такое стечение обстоятельств в научной среде считают настоящей удачей.

Кто такой королевский пингвин

Королевский пингвин – второй по размеру вид пингвинов в мире после императорского. Его рост составляет около метра, а вес — до 18 килограммов. Узнать птицу легко по выразительным оранжевым пятнам на щеках, шее и клюве, которые ярко контрастируют с черно-белым оперением.

Королевский пингвин, фото: Зоя Скорая

От своих соседей по острову Бут королевские пингвины отличаются и повадками размножения: они не строят гнезд из камней, а откладывают одно-единственное яйцо и высиживают его на лапах, прикрывая специальной складкой кожи на животе.

Почему это важно для науки

В Национальном антарктическом научном центре объясняют, что королевские пингвины – теплолюбивый вид и обычно поселяются на Субантарктических островах с более мягким климатом. Их появление в районе "Вернадского" — большая редкость, хотя редкие "путешественники" и встречаются здесь время от времени.

Королевский пингвин

Ученые не исключают, что подобные нетипичные визиты могут быть связаны как с индивидуальным поведением конкретных особей, так и с более глубокими изменениями в антарктической экосистеме. НАНЦ продолжает вести постоянный мониторинг пингвиньих колоний в районе станции и фиксирует все необычные наблюдения, чтобы понять, что происходит с природой на краю Земли.

