Весна врывается с ноги: когда Днепр неожиданно накроет потепление

Эти дни станут идеальными для прогулок

Погода в Днепре подготовила сюрприз. 28 февраля и 1 марта неожиданно придет весеннее тепло.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз синоптиков "Мета.Погода" расскажет, какой погоды ждать в выходные накануне весны.

Какими будут выходные в Днепре

Конец рабочей недели еще будет напоминать о феврале, но суббота и воскресенье кардинально изменят настроение на улицах города.

Суббота, 28 февраля. Последний день зимы пройдет под знаком переменной облачности. Ночью еще возможен легкий "косметический" мороз до -1°C , однако днем воздух прогреется до рекордных +6°C . Осадков не предполагается, поэтому это идеальное время для прогулок.

Воскресенье, 1 марта. Весна придет точно по расписанию. В первый день марта солнце будет еще чаще выглядывать из-за облаков. Температура ночью стабилизируется на отметке 0°C, а днем столбики термометров поднимутся до приятных +7°C. Никаких дождей или снега только свежий весенний воздух и солнечные проблески.

Погода в Днепре

Что ждет Днепр в марте

Первый месяц весны в Днепре обещает быть кротким и стабильным. По предварительным прогнозам, эпоха суровых морозов официально завершена. В течение марта температура будет постепенно, но уверенно повышаться.

Если в начале месяца мы будем видеть +6…+8 градусов, то уже ближе к середине и концу марта Днепр "пробьет" отметку в +10°C. Хотя небо часто будет затянуто облаками, а иногда возможны небольшие весенние дожди (в частности, осадков следует ожидать вокруг 8 марта), общий тренд потепления не остановить.

