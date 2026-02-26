Весна врывается с ноги: когда Днепр неожиданно накроет потепление
Эти дни станут идеальными для прогулок
Погода в Днепре подготовила сюрприз. 28 февраля и 1 марта неожиданно придет весеннее тепло.
"Телеграф", ссылаясь на прогноз синоптиков "Мета.Погода" расскажет, какой погоды ждать в выходные накануне весны.
Какими будут выходные в Днепре
Конец рабочей недели еще будет напоминать о феврале, но суббота и воскресенье кардинально изменят настроение на улицах города.
- Суббота, 28 февраля. Последний день зимы пройдет под знаком переменной облачности. Ночью еще возможен легкий "косметический" мороз до -1°C, однако днем воздух прогреется до рекордных +6°C. Осадков не предполагается, поэтому это идеальное время для прогулок.
- Воскресенье, 1 марта. Весна придет точно по расписанию. В первый день марта солнце будет еще чаще выглядывать из-за облаков. Температура ночью стабилизируется на отметке 0°C, а днем столбики термометров поднимутся до приятных +7°C. Никаких дождей или снега только свежий весенний воздух и солнечные проблески.
Что ждет Днепр в марте
Первый месяц весны в Днепре обещает быть кротким и стабильным. По предварительным прогнозам, эпоха суровых морозов официально завершена. В течение марта температура будет постепенно, но уверенно повышаться.
Если в начале месяца мы будем видеть +6…+8 градусов, то уже ближе к середине и концу марта Днепр "пробьет" отметку в +10°C. Хотя небо часто будет затянуто облаками, а иногда возможны небольшие весенние дожди (в частности, осадков следует ожидать вокруг 8 марта), общий тренд потепления не остановить.
