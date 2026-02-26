Тариф на свет до 5,5 грн, а что с водой? Эксперты и нардепы спорят, готовить ли кошельки украинцам

Предыдущие повышения тарифов происходили в 2023 и 2024 годах

В этом году тариф на электроэнергию для населения может вырасти с 4,32 до 5,5 грн за кВт-ч, заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. В то же время народный депутат Андрей Жупанин говорит о возможном повышении тарифов на воду после отмены моратория.

"Телеграф" выяснил у представителей власти и экспертов, насколько реалистичен такой сценарий и стоит ли украинцам готовиться к росту платежек.

Оснований для пересмотра тарифа на свет нет

Народный депутат Украины 9-го созыва, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк считает, что на данный момент нет экономических оснований для пересмотра цены на электроэнергию для населения.

По его словам, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", несмотря на все вызовы и значительные затраты на субсидирование населения, в 2026 году не будут менять тариф на электроэнергию.

В то же время, по словам парламентария, ситуация с тарифами на холодное водоснабжение сложнее. Главная причина — высокая цена электроэнергии для предприятий, которая составляет большую часть расходов водоканалов.

"Это основной их ресурс, который они тратят на то, чтобы поднять воду из недр и подать ее потребителям. И себестоимость доставки куба воды обходится водоканалу в два-три раза дороже, чем он получает от населения за эту воду", — замечает депутат.

Отдельно Нагорняк прокомментировал прогнозы о возможном повышении тарифа на электроэнергию до 5,5 грн за кВт-ч. Он заявил, что такие разговоры ведут политики, которые пытаются понравиться не избирателям, а европейским или американским партнерам.

Сегодня не то время, чтобы пересматривать тариф на электрическую энергию. Пока что он абсолютно приемлем для государственных компаний и подъемный для людей Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк / Facebook-страница

В то же время депутат подчеркивает, что возможный пересмотр тарифа на воду не станет критическим ударом для домохозяйств, так как украинцы платят за эту услугу немного.

"Это не повлияет существенно на кошельки украинцев, потому что мы за воду платим копейки. Но водоканалы не могут подойти к вопросу ремонта труб, так как у них нет финансового ресурса даже на закупку электрической энергии, не говоря уже о каких-то ремонтных кампаниях", — подытоживает он.

Вопрос лежит в политической плоскости

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев напомнил, что действует решение о неизменности тарифа во время отопительного периода.

"Отопительный период заканчивается 30 апреля, и есть 30 календарных дней от публикации решения до его принятия — 1 июня, как и было в прошлом году", — пояснил он.

По словам эксперта, ключевым фактором возможного повышения является позиция международных кредиторов.

Станислав Игнатьев

"Было письмо от ЕБРР с рекомендацией поднимать тариф на 20% (плюс-минус 5% — коридор, зависящий от финансового состояния в стране) каждый год в течение следующих четырех лет. Поэтому повышение тарифа на электроэнергию для населения вполне вероятно, но находится в политической плоскости", — резюмирует эксперт.

А что делать с долговым кризисом?

Олег Савицкий — эксперт по климатической и энергетической политике, стратегический советник Razom We Stand — считает, что дискуссия о повышении тарифа на электроэнергию для населения не учитывает реального состояния рынка.

По его словам, проблема не в якобы заниженном тарифе, а в системном долговом кризисе.

Проблема не столько в том, что тариф для населения якобы слишком низкий. Проблема в том, что весь рынок электроэнергии не работает из-за долгов, накопленных с обеих сторон Олег Савицкий

Олег Савицкий / Facebook-страница

Эксперт объясняет, что значительная задолженность накоплена на рынке как у системного оператора, так и среди защищенных потребителей — шахт, водоканалов и других предприятий. Из-за этого производители не получают полной оплаты за отпущенную электроэнергию.

"В результате производители электроэнергии просто не могут получить свои деньги, потому что рынок не работает из-за долгового кризиса", — отмечает Савицкий.

Он также критикует идею административного повышения тарифа, называя ее устаревшей и не соответствующей рыночным принципам.

"Вопрос о том, каким должен быть тариф, — это советская логика: мол, министерство повысит тариф и централизованно построит электростанции под государственным контролем. К сожалению, эта модель продемонстрировала свой полный коллапс в ситуации, которую мы имеем сейчас. В таком подходе есть мощная коррупционная составляющая", — замечает он.

В качестве альтернативы эксперт предлагает создать условия для частных инвестиций и развития децентрализованной генерации.

"Дать возможность бизнесу, общинам, городам и даже энергетическим кооперативам, как в Европе, строить собственную генерацию. Нужно дать возможность людям инвестировать, в том числе и иностранным инвесторам", — предлагает Савицкий.

В то же время он подчеркивает, что нынешняя модель не гарантирует инвесторам возврат средств, так как рынок не работает полноценно, а регулятор — НКРЭКУ — действует в ручном режиме.

"Когда регулятор работает по "телефонному праву" и не является политически независимым, доверия участников рынка электроэнергии и инвесторов к нему нет. Для того чтобы бизнес строил генерирующие мощности, нужны предсказуемые и прозрачные правила игры, которые должен обеспечивать профессиональный и независимый орган", — говорит он.

Эксперт также указывает на то, что в декабре прошлого года в Верховной Раде народными депутатами был зарегистрирован законопроект 14282, направленный на усиление независимости НКРЭКУ, принятие которого могло бы помочь в восстановлении доверия рынка к регулятору и дальнейшей реализации системных реформ.

Подытоживая, Савицкий предостерегает, что простое повышение тарифов не решит системных проблем энергорынка.

"В этой ситуации легкого и удобного выхода нет. Если произойдет повышение тарифов без изменения архитектуры рынка, это станет продолжением того же пути, по которому шли предыдущие годы. В прошлом году тариф уже повышали. "Энергоатом" накопил значительные средства в прошлом году, и с очень высокой вероятностью эти средства могли быть выведены в офшоры (речь идет о "Миндичгейте" — ред.). Поэтому настоящее решение для обеспечения энергетической безопасности государства — это создание инвестиционных условий для частных инвесторов", — резюмирует эксперт.

