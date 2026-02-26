Ждать осталось недолго: когда в Украине могут полностью прекратиться отключения света

Графики шаг за шагом будут улучшаться

В Украине который месяц подряд продолжаются отключения света, но есть вероятность, что уже совсем скоро страна будет обходиться без ограничений в энергоснабжении. Однако многое будет зависеть от ситуации с безопасностью энергетической инфраструктуры

Что нужно знать:

Ситуация напрямую зависит от эффективности отражения атак на объекты энергосистемы

Возможно возвращение к жизни без ограничений в энергоснабжении

Уже этой весной ситуация может заметно измениться

Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в блиц-интервью "Телеграфу": "Свет в Украине будут выключать еще три года. Но все не так плохо".

Он отметил, что ситуация остается динамичной, однако выразил осторожный оптимизм. Ключевым фактором остается эффективность отражения атак. Именно от этого будет зависеть, насколько быстро энергосистема сможет работать без вынужденных ограничений для потребителей.

"Но я думаю, что мы перейдем по меньшей мере к предполагаемым графикам, которые будут шаг за шагом улучшаться", — подчеркнул Харченко.

Эксперт также добавил, что теоретически уже в апреле–мае возможно жить без ограничений, однако делать однозначные прогнозы пока преждевременно.

напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что графики составляются с учетом прогноза потребления электроэнергии, а энергетики пытаются составлять сбалансированные графики для каждой из линий потребителей.