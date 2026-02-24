Выгорание и нестабильность: кого из знаков китайского гороскопа ждут проблемы весной 2026

Весна — не самое благоприятное время для вас

Все ждут весну, которая обещает новые старты, пробуждение и второе дыхание. Однако не для всех этот период будет благоприятным. Для некоторых знаков китайского гороскопа весна станет временем проблем, выгорания и нестабильности.

"Телеграф" рассказывает, кому из знаков китайского гороскопа стоит приготовиться к турбулентности.

Как оказалось, в этом списке три знака китайского гороскопа — Крыса, Кролик и Лошадь. Об этом пишет China Explorer Tour.

Крыса

В восточном гороскопе Крыса и Лошадь — прямые антагонисты, поэтому для представителей этого знака год Огненной Лошади может быть временем испытаний. А начнутся они уже весной 2026. Возможны финансовые потери из-за спешки. Ваши планы могут рушиться из-за внешних обстоятельств, которые вы не сможете контролировать. Стоит проработать "тактику тишины". Не вступайте в конфликты и отложите крупные покупки до осени.

Кролик

Весной 2026 года Кролики могут столкнуться с эмоциональным выгоранием и нестабильностью. Хаотичная энергия Огненной Лошади может оказаться слишком агрессивной для деликатного и стремящегося к гармонии Кролика. Есть высокий риск ссор в семье и недопонимания с близкими. Эмоции будут зашкаливать, а мелкие неурядицы — казаться катастрофами. Попробуйте найти свою "тихую гавань" и не принимайте решений на пике эмоций.

Лошадь

Вопреки ожиданиям, год собственного знака в китайской традиции считается сложным. Ваша собственная вспыльчивость может стать вашей главной проблемой. Чтобы год прошел хорошо, а весна была спокойной, постарайтесь не доказывать всем свою правоту. Будьте скромнее и внимательнее к деталям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три знака восточного гороскопа встретят любовь в год Огненной Лошади. Это будет время романтики и перемен.