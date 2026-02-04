"Срака-мотика": что означает это ругательство и откуда оно взялось в Украине

Это выражение не слишком популярно в быту и интернет-культуре

Украинский язык богат на множество колоритных ругательств, которые звучат необычно и даже забавно. К ним можно отнести выражение "срака-мотика", по которому не сразу можно понять, что оно означает.

Что нужно знать:

Несмотря на грубое звучание, фраза не всегда используется для оскорбления

Часто выражение используется без конкретного адресата — как реакция на неожиданную или неприятную ситуацию

По смыслу нередко "срака-мотика" может выступать аналогом привычного многим междометия "блин"

В этом материале "Телеграф" рассказывает, в каких случаях уместным будет употребление фразы "срака-мотика". Несмотря на грубое звучание, выражение имеет скорее эмоционально-образный, чем прямой оскорбительный характер.

Подобные словосочетания традиционно использовались для выражения раздражения или несогласия с собеседником. В частности, такие выражения, как "жак банька", "жак мотыга", "жак пердяка", "срака-мотика", употреблялись в ситуациях, когда говорящий хотел подчеркнуть, что услышанное от собеседника — ерунда или не имеет отношения к теме разговора.

Также стоит добавить, что фраза "срака-мотика" нередко используется даже без конкретного адресата. По смыслу его часто сравнивают с известным всем словом "блин", которым выражают удивление, досаду или возмущение.

Несмотря на юмористическое звучание, выражение относится к просторечной и ненормативной лексике, поэтому его уместность зависит от контекста и аудитории.

Сама фраза появилась в украинском языке естественным образом, как часть народной экспрессивной лексики, через юмор и образность.

