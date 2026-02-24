Умерла известная советская актриса из фильма "А зори здесь тихие": в детстве она жила в Украине

На ее счету около 50 ролей

В России умерла известная советская актриса Ирина Шевчук. Ей было 74 года. Известно, что в последние годы она боролась с онкологическим заболеванием — лимфомой.

О смерти актрисы сообщила дочь Александра Шевчук. По ее словам, с болезнью мать боролась почти три года, однако спасти актрису не удалось

Актриса известна своей ролью Риты Осяниной в советской экранизации повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". Также на ее счету около 50 ролей в фильмах и сериалах.