Дома, валюта и миллионные доходы: что известно о новой нардепке Отрадновой

Новая народная депутатка официально начала работу в парламенте

На заседании Верховной Рады Украины 24 февраля приняла присягу народного депутата "Слуги народа" Олеся Отраднова. Она заняла место в парламенте после досрочного прекращения полномочий Дмитрия Наталухи.

Что нужно знать:

Олеся Отраднова — украинский юрист, доктор юридических наук, профессор

В 2019 году она баллатировалась в Верховную Раду, но не прошла

С 2020 по 2025 год возглавляла государственное учреждение "Тренинговый центр прокуроров Украины"

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко. До этого, 18 февраля, на сайте Центральной избирательной комиссии было сообщено, что Комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Олеси Отрадновой и зарегистрировала ее народным депутатом Украины.

В Верховной Раде Отраднова заменила нардепа Дмитрия Наталуху. 14 января он досрочно прекратил полномочия после того, как его назначили главой Фонда государственного имущества Украины.

Следующий по списку был Роман Кравец. Именно он должен был занять место Наталухи, но этого не произошло, поскольку Кравец не подал в Центральную избирательную комиссию необходимые документы для регистрации в установленный законом срок. Таким образом место перешло следующей в списке Олесе Отрадновой.

Олеся Отраднова. Фото: facebook.com/olesia.otradnova

Олеся Отраднова — что о ней известно

Украинский юрист, правовед, доктор юридических наук (2014) и профессор.

Родилась 14 июля 1977 года в городе Благовещенск Амурской области России.

В 1999 году окончила юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко, получив квалификацию магистр права.

По данным "Чесно" 2001 года работала в должностях ассистента, доцента, профессора кафедры гражданского права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

Олеся Отраднова. Фото: facebook.com/olesia.otradnova

В 2002 году защитила диссертацию кандидата юридических наук. В 2014 году защитила диссертацию доктора юридических наук.

В 2015 году стала заместителем декана юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа", но не прошла в парламент.

С 2020 по 2025 год возглавляла государственное учреждение "Тренинговый центр прокуроров Украины".

Олеся Отраднова. Фото: facebook.com/olesia.otradnova

Доходы и имущество

Согласно данным декларации за 2024 года перед увольнением на портале YouControl, в собственносьи Отрадновой есть две квартиры, земельный участок и дачный дом.

Декларации Олеси Отрадновой. Скриншот: YouControl

В графе транспортных средств указано, что у Отрадновой нет собственного автомобиля. Две машины — Kia Sorento 2012 года выпуска и Opel Orandland 2024 года выпуска, есть у ее супруга.

Декларации Олеси Отрадновой. Скриншот: YouControl

В 2024 году Отраднова получила заработную плату в "Тренинговом центре прокуроров" 1 172 173 гривен, еще 216 694 гривен было получено в Киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко.

Декларации Олеси Отрадновой. Скриншот: YouControl

В графе денежных активов указано, что Отрадная хранит:

Наличными:

57000 €

51000 $

На банковских счетах:

42934 грн (Райффайзен Банк Аваль)

52 грн (ПриватБанк)

15663 грн (ПриватБанк)

4$ (ПриватБанк)

2410 € (ПриватБанк)

Декларации Олеси Отрадновой. Скриншот: YouControl

