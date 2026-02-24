Следует ли защищать полицию после волны терактов? Что говорят в правоохранительном комитете Рады

Атаки против силовых структур уже имели место раньше

На днях произошли три громких теракта, направленных против полиции — взрыв во Львове, который унес жизни молодой патрульной, взрыв в Николаеве, в результате которого пострадали полицейские и детонация в административном здании полиции в Днепре.

"Телеграф" пообщался с нардепами, входящими в комитет по вопросам правоохранительной деятельности, нужны ли меры, направленные на защиту полиции и как можно помочь подобным случаям.

Что нужно знать:

Подобные случаи случались в разных областях, когда взрывчатка ждала полицейских во время вызовов

У полиции есть опыт и средства против угроз

Нардеп Андрей Осадчук (партия "Голос") отметил, что удивляться нападению на полицию не стоит, ведь уже четвертый год война продолжается на всей территории страны: "Национальная полиция является частью Сил обороны и принимает непосредственное участие в отражении вооруженной агрессии как на передовой, так и в тылу, регулярно демонстрируя героизм и преданность делу". В то же время он отметил, что у Нацполиции есть опыт, средства и ресурсы для противодействия угрозе и призвал верить в Силы обороны.

У Национальной полиции достаточно средств и ресурсов для противодействия преступлениям и террористическим актам. Андрей Осадчук, нардеп

Нардеп Максим Бужанский (партия "Слуга народа") отметил, что рано делать выводы, ведь Министерство внутренних дел и Национальная полиция работают над проблемой.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что тактику борьбы с силовыми структурами Россия уже использовала — атаковала территориальные центры комплектования. Так было не менее пяти. ТЦК часть услуг начали предоставлять онлайн и некоторые изменили свое местоположение.

Ранее "Телеграф" цитировал главу МВД Игоря Клименко, что теракт во Львове был не первым, когда полиция приезжала по вызову, а там правоохранителей ждала взрывчатка. Подобные случаи были в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской области.