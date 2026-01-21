В Киеве есть уникальная улица, которую можно пройти всего за 10 секунд: она таит в себе много секретов

Улица имеет целый ряд особенностей

Киев — это старинный город, который полон необычных улиц. Одну из них можно пройти всего за 10 секунд.

"Телеграф" рассказывает о самой короткой улице столицы Украины.

Речь идет об Инженерном переулке. Он находится на Печерске недалеко от станции метро "Арсенальная" и пролегает от улицы Князей Острожских до улицы Ивана Мазепы.

Его примечательной особенностью является длинна — 83 метра. Что делает её самой короткой в Киеве и одной из самых коротких в Украине.

Хотя крошечный переулок можно обойти всего за 10 секунд он таит в себе сразу еще несколько интересных фактов:

его название никогда не менялось;

переулок также принято называть "улицей из трех домов" , хотя фактически только один из трех домов относится к переулку , а остальные дома относятся к улице Ивана Мазепы;

на улице нет ни одного дерева;

двор на ул. Ивана Мазепы, 4/6, находится в самой высокой точке Киева. Это 196 метров над уровнем моря.

Инженерный переулок. Фото - Википедия

История улицы:

Переулок появился на рубеже XIX и XX столетий. Тогда активно строили дома для инженерно-технического персонала завода "Арсенал". В 2004 году обсуждались планы по сносу дома № 2 по улице Ивана Мазепы и сам переулок хотели ликвидировать, однако дальше разговоров дело не зашло.

