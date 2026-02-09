Укр

В Киеве есть целый "салатный" район с курьезными названиями улиц: где они находятся (карта)

Денис Подставной
Киев
Киев. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

Многим пользователям пришлись "по-вкусу" такие названия

В Киеве есть целый "салатный район". Название его улиц одно вкуснее другого.

"Телеграф" рассказывает о том, как украинцев позабавил интересный факт о столице Украины. Так, одна из пользователей соцсетей заметила, что в Подольской районе Киева есть целый ряд улиц с ягодно-овощными названиями, которые идут в ряд.

"Киев. Что по фантазии? Кто летом кайфонул хорошо?", — пишет автор поста.

К своей публикации девушка прикрепила скриншот с карт, где видны названия улиц. Они звучат следующим образом:

  • Смородиновая;
  • Малиновая;
  • Кукурузная;
  • Огуречная;
  • Клубничная;
  • Баклажанная.

В комментариях многим пользователям пришлись "по-вкусу" такие названия, однако некоторым они показались не оригинальными.

