В Киеве есть целый "салатный" район с курьезными названиями улиц: где они находятся (карта)
Многим пользователям пришлись "по-вкусу" такие названия
В Киеве есть целый "салатный район". Название его улиц одно вкуснее другого.
"Телеграф" рассказывает о том, как украинцев позабавил интересный факт о столице Украины. Так, одна из пользователей соцсетей заметила, что в Подольской районе Киева есть целый ряд улиц с ягодно-овощными названиями, которые идут в ряд.
"Киев. Что по фантазии? Кто летом кайфонул хорошо?", — пишет автор поста.
К своей публикации девушка прикрепила скриншот с карт, где видны названия улиц. Они звучат следующим образом:
- Смородиновая;
- Малиновая;
- Кукурузная;
- Огуречная;
- Клубничная;
- Баклажанная.
В комментариях многим пользователям пришлись "по-вкусу" такие названия, однако некоторым они показались не оригинальными.
