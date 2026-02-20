Гончаренко со Смилянским сцепились в прямом эфире. Как это было и при чем здесь туалетный ершик (видео)

Это их не первая публичная ссора

Нардеп Алексей Гончаренко и генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский поссорились в прямом эфире. Скандал произошел на фоне вопросов депутата о зарплате директора, который пожаловался, что ему не хватает денег.

Что нужно знать:

Гончаренко и Смелянский не в первый раз публично нападают друг на друга

Зарплата гендиректора составляет более 700 тысяч

Смелянский сказал, что в Гочаренко центрах "учат танцевать на пилонах"

Как отметил нардеп Гончаренко, перепалка со Смелянским произошла, когда он начал в прямом эфире жаловаться на свою зарплату. Так как заявил, что ему не хватает денег на аренду жилья.

При этом гендиректор "Укрпочты" сказал, что зарабатывает в месяц более 700 тысяч гривен. Однако отметил, что купить собственное жилье, как Гончаренко, ему не удалось.

Далее конфликт набрал еще большие обороты, ведь Смилянский сказал, что в Гончаренко центрах "обучают танцевать на пилоне за 350 грн". Нардеп в ответ не промолчал.

"Я вас уверяю, в Гончаренко центрах все бесплатно. Приходите, мы обязательно вас (Смелянского — ред.) научим танцевать на пилоне", — сказал Гончаренко.

После этой публичной ссоры Смелявский опубликовал сообщение, где рассказал о работе "Укрпочты" в прифронтовых регионах. Он написал: "В таких условиях понимание "положительного" окончания недели тоже имеет свои краски. Если никто сегодня не был ранен или убит в "Укрпочте" — это уже неплохой день. Поражение юмором Гончаренко не считается".

Для справки

Гончаренко центр – это негосударственная сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году для предоставления доступа к качественному образованию.

Что предшествовало

В преддверии ссоры Гончаренко написал депутатское обращение в Генпрокуратуру, СБУ и НАБУ с призывом разобраться, нет ли злоупотреблений в использовании благотворительных взносов, которые "Укрпочта" собирает с каждой посылки. Смелянский ответил шуткой. Он опубликовал видео, где выразил свое возмущение, держа в руках ершик для унитаза с изображением Гончаренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что гендиректор "Укрпочты" назвал украинку "проституткой".