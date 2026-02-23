Могила Чапкиса накануне дня рождения выглядит заброшенной (фото)

Дети хореографа находятся за границей

Народный артист Украины, легендарный хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис, чьи дети сейчас живут за границей, похоронен на Байковом кладбище. На месте его захоронения долгое время не было памятника, позже на мемориале сделали ошибки, а теперь, накануне дня рождения танцора, его могила выглядит заброшенной.

Что следует знать

В канун дня рождения Григория Чапкиса его могила на Байковом кладбище почти полностью засыпана снегом

Достойный монумент появился лишь через три года после смерти артиста, однако сначала на нем допустили ошибки в датах рождения и смерти

Пока могилы рядом выглядят ухоженными и расчищенными, место упокоения выдающегося танцора остается без должного внимания

Что известно о Григории Чапкисе

Родился Чапкис 24 февраля 1930 в Кишиневе, а свой творческий путь начал еще в детстве, когда впервые вышел на сцену. Профессиональную карьеру построил в сложных условиях – танцевал в Государственном ансамбле танца УССР им. Павла Вирского, был постановщиком и знаковой фигурой в хореографии. Впоследствии открыл собственную школу, преподавал, был членом жюри популярного шоу "Танцы со звездами", после чего и получил широкую узнаваемость.

Григорий Чапкис. Фото: 1+1

Состояние могилы Григория Чапкиса

Легендарный хореограф скончался 13 июня 2021 года. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве — и долгое время его могила выглядела совсем не так, как этого заслуживал мастер мирового уровня.

Могила Григория Чапкиса в 2024 году. Фото из открытых источников

Долгие месяцы там не было достойного монумента. Только табличка с инициалами и датой смерти, искусственные цветы и пустые вазы. Через три года памятник установили, но на плите указали неправильно даты рождения и смерти. Вместо рождения 24 февраля — "24 апреля", а смертельный день отмечен как "13 июля" вместо 13 июня.

Могила Григория Чапкиса с ошибками на плите. Фото: Страна.ua

Могила Григория Чапкиса летом 2025 года. Фото: Телеграф

Как сейчас выглядит могила Григория Чапкиса

Ошибки в датах были устранены. Однако накануне дня рождения вечером 23 февраля могила хореографа выглядит запущенной. На плите — сугробы снега и едва виднеются цветы из-под него. Хотя могилы позади выглядят более ухоженно — там снег расчищен.

Могила Григория Чапкиса сейчас. Фото: Телеграф

Могила Григория Чапкиса в преддверии годовщины его дня рождения. Фото: Телеграф

Могила Григория Чапкиса сейчас. Фото: Телеграф

