Справляется ли Залужный с должностью посла в Британии: Сибига оценил работу экс-главнокомандующего

Великобритания очень важна для Украины и работа посла в ней — результативная

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный плодотворно работает в должности посла Украины в Великобритании. В отношениях Киев-Лондон есть прогресс, и, несмотря на слухи, нет оснований полагать, что вскоре Залужный будет уволен.

Что нужно знать:

Залужный стал послом в Британии весной 2024 года

Многие аналитики считают его главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах президента

Несмотря на слухи об увольнении, дипломатическая работа Залужного результативна

Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде". По его словам, посол Залужный успешно работает над выполнением поставленных задач в очень важной столице — Лондоне.

Он выполняет все задачи, и мы видим динамику двусторонних отношений с Великобританией. Давайте смотреть результаты. Буквально на прошлой неделе Великобритания выделила 20 млн фунтов на энергетику. Мы видим практическое наполнение Соглашения о столетнем партнерстве, есть текущая ежедневная практическая работа, — сказал Сибига

Кроме того, бывший главнокомандующий представляет Украину в Международной морской организации. В 2024 году удалось не допустить избрания России в ее органы управления. Поэтому эффективность Залужного как дипломата хорошая, считает глава МИД.

Валерий Залужный

Периодически возникают слухи, что Залужный может уйти с должности – причем сам он их так и не опроверг, сформулировав заявление очень обтекаемо. Это впечатление усилила и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой тот "поблагодарил посла за работу". Обычно такие слова звучат, когда посол увольняется. Однако Сибига не видит оснований полагать, что Залужный уходит с поста.

Впрочем, я подчеркну, что такие кадровые решения – это прерогатива президента, – резюмировал он.

По Украине распространились слухи об увольнении Залужного с должности посла

В конце 2025 года издание NV сообщило о возможном увольнении Залужного. Позже эта информация была опровергнута в его команде. "Телеграф" узнал у источника из окружения экс-главкома о его планах, а также пообщался с политологами.

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, Валерий Залужный колеблется в своих решениях. По его словам, он слышал, что Залужный говорил Зеленскому во время приезда в Украину, что не хочет возвращаться в Лондон.

Что писал Залужный о своей работе послом в январе

Однако в течение января Залужный не оставил должность и выполнял свои обязанности. В частности, уже 8 января он поделился успехом — в Лондоне открылся "Паспортный сервис", благодаря которому административные услуги для украинцев стали проще и доступнее.

Залужный на открытии паспортного сервиса

16 января экс-главком встречал в Украине заместителя премьер-министра Великобритании Дэвида Ламми. Он прибыл в Киев для участия в Форуме исторического партнерства и обсуждения конкретного наполнения будущего сотрудничества Украины и Великобритании.

Залужный встретил Дэвида Ламми в Украине

На Форуме выступил и сам Залужный. Дипломат подчеркнул, что Соглашение о столетнем партнерстве – не символический документ, а четкая "дорожная карта" сотрудничества на поколение вперед. Она включает безопасность и оборону, экономику и финансы, энергетику и инновации, восстановление, культуру, образование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект считает Валерия Залужного главным оппонентом Зеленского на выборах, если бы они проходили сейчас. При том, что сам бывший глава ВСУ нигде не говорил, что собирается баллотироваться на выборах президента.