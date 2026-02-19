Укр

"Главное не размер". Необычный почтомат "Новой почты" стал звездой обсуждений в Threads

Татьяна Крутякова
19 февраля 2026, 15:51
Почтомат НП. Фото Коллаж, "Телеграф"

Ему уже придумали кодовое название

В сети завирусилось фото с маленьким почтоматом "Новой почты", которое растрогало немало украинцев. Компания уже придумала ему особое название – "бейби-почтомат".

Соответствующее фото опубликовала пользовательница Threads. По ее словам, она увидела этот почтомат в своем городе у дома.

Как видно на снимке, почтомат действительно маленький — всего на один ряд и несколько ячеек. Хотя в большинстве своем НП использует более вместительные почтовые станции. Однако этот почтомат уже завирусился в сети и вызвал волну милых комментариев.

Пост о маленьком почтомате Новой почты
Пост о маленьком почтматате "Новой почты"
Маленький почтамат НП
Маленький почтамат НП

К слову, "Новая почта" придумала кодовое название для этой станции: "Это наш бейбик-почтоматик. Скажите, хорошенький".

В сети пользователи шутили, что это одинокий воин или почтомат, который "когда вырастет, станет отделением". Люди писали:

  • Одинокий воин.
  • Это "когда я вырасту, стану отделением!"
  • Это его первый рабочий день без старшего на смене! Дайте адаптироваться ребенку.
  • Когда папа почтомат, а мама — отделение.
  • Главное не размер.
  • Как я себя чувствую среди тех, у кого уже 5 лет опыта, а я только закончила обучение.
  • Демка почтомата.
  • Новая почта, а он вырастет?

