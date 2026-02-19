"Главное не размер". Необычный почтомат "Новой почты" стал звездой обсуждений в Threads
-
-
Ему уже придумали кодовое название
В сети завирусилось фото с маленьким почтоматом "Новой почты", которое растрогало немало украинцев. Компания уже придумала ему особое название – "бейби-почтомат".
Соответствующее фото опубликовала пользовательница Threads. По ее словам, она увидела этот почтомат в своем городе у дома.
Как видно на снимке, почтомат действительно маленький — всего на один ряд и несколько ячеек. Хотя в большинстве своем НП использует более вместительные почтовые станции. Однако этот почтомат уже завирусился в сети и вызвал волну милых комментариев.
К слову, "Новая почта" придумала кодовое название для этой станции: "Это наш бейбик-почтоматик. Скажите, хорошенький".
В сети пользователи шутили, что это одинокий воин или почтомат, который "когда вырастет, станет отделением". Люди писали:
- Одинокий воин.
- Это "когда я вырасту, стану отделением!"
- Это его первый рабочий день без старшего на смене! Дайте адаптироваться ребенку.
- Когда папа почтомат, а мама — отделение.
- Главное не размер.
- Как я себя чувствую среди тех, у кого уже 5 лет опыта, а я только закончила обучение.
- Демка почтомата.
- Новая почта, а он вырастет?
