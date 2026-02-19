От "Лиги Смеха" до поиска любви в телешоу: что известно о стендапере Тарасе Яремии и его личной жизни

Комик собирает полные залы со своими стендапами

Тарас Яремий – один из самых популярных комиков нашей страны, выступающий не только в Украине, но и за границей. Теперь он стал главным героем шоу "Любовь по-новому", где четыре девушки соревнуются за его расположение.

Что следует знать

Известный стендапер Тарас Яремий стал главным героем романтического реалити-шоу "Любовь по-новому"

Артист начинал карьеру в "Лиге Смеха", а затем вложил личный опыт и бытовые темы в сольные стендап-выступления

Предыдущий роман комика с блогером Александрой Кушнирук завершился после года отношений

Тарас родом из Львовщины, маленького городка Новояворовск. Он родился 23 июня 1994 года — сейчас ему 31. Его карьера началась в КВН и проекте "Лига Смеха" — он выступал в составе команды "Замок Любарта".

Тарас Яремий. Фото: instagram.com/taras_yaremiy/

Карьера артиста началась с участия в КВН и проекте "Лига Смеха", где он выступал в составе команды "Замок Любарта", обретя первую узнаваемость. Также с 2019 года участвовал в открытых микрофонах, где понял, что стендап — это его путь.

Тарас Яремий. Фото: instagram.com/taras_yaremiy/

В своих выступлениях Тарас объединяет искренность, самоиронию и социальные темы, часто рассказывая об отношениях, бытовых ситуациях, переживаниях поколения и моментах, близких каждому. Он не боится прикасаться к личному — именно его опыт и отношения с людьми часто становятся источником для шуток, хотя сам комик объясняет, что на сцене он иногда преувеличивает, чтобы сказать правду смешнее.

Личная жизнь Тараса Яремия

Комик не женат и открыто говорит о прежних отношениях, часто служащих материалом для новых номеров. Ранее Яремий вспоминал, что был в отношениях, а их конец дал толчок к созданию части шуточных историй, полюбивших зрители. Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

Известно, что раньше он встречался с блогером Александрой Кушнирук. Они снимали вместе видео и делились историей их любви в соцсетях. Пара была вместе год — потом Тарас сообщил о разрыве. По его словам, девушка поехала на ретрит, после которого поняла, что он не ее человек и им нужно разойтись.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандальный комик Сабуров может сесть в тюрьму. Узнайте, при чем здесь Украина.