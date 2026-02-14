"Любовь — это…" Украинцы наклепали смешных мемов о 14 февраля

Не забыли вспомнить и пятницу 13

Украинцы не могли обойти День всех влюбленных и не сделать несколько тематических мемов. Кстати, даже экс-президент Петр Порошенко повеселил сеть.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы о 14 февраля. Одной из главных тем было то, что многих этот праздник огорчает.

Ведь не у всех есть пара или хотя бы возможность провести День Святого Валентина с любимым. Однако украинцы нашли и несколько поводов расстроиться по другой причине, например из-за того, что в 1992 в этот день Украина установила дипломатические отношения с Россией.

Мемы о 14 февраля

Мемы о 14 февраля и россиянах

Также было немало фото "Любовь это...". Некоторые были о том, что "Любовь — это вместе пережить Путина (главу России — ред.). Но выделился в этих милых картинках Порошенко, ведь он опубликовал фото с женой и подписью "Любовь — это когда мирного решения не будет". Однако на снимке супруги собирали грибы.

Мемы о 14 февраля

Пост Порошенко о 14 февраля

Мемы о 14 февраля и пятнице 13

Многие украинцы шутили о том, что планы на 14 февраля отличаются от других выходных только тем, что можно заказать ужин на двоих, а съесть одному. Были и смешные картинки, отображавшие настроение людей на День влюбленных.

Планы на 14 февраля

Настроение на 14 февраля

Мемы о 14 февраля

Также не обошли мемы и тему подарков, где "лучшим" оказался бутерброд с сердечком из майонеза, так сказать, от чистого сердца и с любовью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых смешных шутках украинцев относительно Нацотбора Украины на Евровидение-2026.