Есть пару нюансов, которые следует знать

Перевод часов в Украине состоится 29 марта. Украинцы уже начали готовиться к этому событию и делятся советами, как правильно это сделать.

В сети Тредс появилось сообщение от cats_and_watches. Там расскажи владельцам механических часов, как их правильно переводить.

Многие привыкают переводить стрелки автоматически, не задумываясь о внутренних процессах механизма. А это может привести к дорогостоящему ремонту именно в ночь перехода на летнее время.

Перевод часов

Перевод времени – что стоит знать, чтобы не сломать часы

Избегайте "зоны смерти": В большинстве механических часов якобы период с 21:00 до 03:00 считается критическим. В это время шестерни уже начали процесс автоматической смены даты. Если вы начнете крутить заводную головку вручную, вы рискуете сломать палец переключателя или зубы диска дать.

Золотое правило 6:30: Прежде чем выставлять актуальное время 29 марта, сначала переведите стрелки в нижнюю часть циферблата (например, на 6:30). Это гарантирует, что механизм изменения дать расцеплен и вы ничего не повредите.

Утро или вечер? Чтобы не ошибиться со временем суток, сперва выставьте вчерашнюю дату, а затем прокручивайте стрелки вперед, пока дата не изменится на сегодняшнюю. Так вы точно будете знать, что часы показывают утро, а не вечер.

Перевод часов

Обратите внимание, если у вас дорогие механические часы, лучше перевести их утром 29 марта, когда механизм точно выйдет из фазы ночного переключения даты. Это самый надежный способ сохранить его точность и цельность.

Кому повезло больше

Следует заметить, что владельцам современных гаджетов повезло гораздо больше. В смартфонах, планшетах и умных часах (Smart Watch) переход происходит автоматически – система сама обновит время в 03:00 утра.

Также не требуют вашего внимания и некоторые автоматические настенные или наручные часы с функцией радиосинхронизации или GPS — они самостоятельно получают сигнал точного времени и подстраиваются под новый график.

