"Головне не розмір". Незвичайний поштомат "Нової пошти" став зіркою обговорень у Threads

Тетяна Крутякова
Поштомат НП Новина оновлена 19 лютого 2026, 15:51
Поштомат НП. Фото Колаж, "Телеграф"

Йому вже придумали кодову назву

У мережі завірусилось фото з маленьким поштоматом "Нової пошти", яке розчулило чимало українців. Компанія вже придумала йому особливу назву — "бейбі-поштомат".

Відповідне фото опублікувала користувачка у Threads. За її словами, вона побачила цей поштомат у своєму місті біля будинку.

Як видно на знімки, поштомат дійсно маленький — всього на один ряд та кілька комірок. Хоча здебільшого НП використовує більш місткі поштові станції. Однак цей поштомат вже завірусився у мережі та викликав хвилю милих коментарів.

Пост про маленький поштомат Нової пошти
Пост про маленький поштомат "Нової пошти"
Маленький поштомат НП
Маленький поштомат НП

До слова, "Нова пошта" придумала кодову назву для цієї станції: "Це наш бейбік-поштоматик. Скажіть, гарнюня".

У мережі користувачі жартували, що це самотній воїн чи поштомат, який "коли виросте, стане відділенням". Люди писали:

  • Самотній воїн.
  • Це "коли я виросту, стану відділенням!"
  • Це його перший робочий день без старшого на зміні! Дайте адаптуватись дитині.
  • Коли тато поштомат, а мама — відділення.
  • Головне не розмір.
  • Як я себе відчуваю серед тих, у кого вже 5 років досвіду, а я тільки закінчила навчання.
  • Демка поштомата.
  • Нова пошта, а він виросте?

