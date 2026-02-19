"Головне не розмір". Незвичайний поштомат "Нової пошти" став зіркою обговорень у Threads

Йому вже придумали кодову назву

У мережі завірусилось фото з маленьким поштоматом "Нової пошти", яке розчулило чимало українців. Компанія вже придумала йому особливу назву — "бейбі-поштомат".

Відповідне фото опублікувала користувачка у Threads. За її словами, вона побачила цей поштомат у своєму місті біля будинку.

Як видно на знімки, поштомат дійсно маленький — всього на один ряд та кілька комірок. Хоча здебільшого НП використовує більш місткі поштові станції. Однак цей поштомат вже завірусився у мережі та викликав хвилю милих коментарів.

Пост про маленький поштомат "Нової пошти"

Маленький поштомат НП

До слова, "Нова пошта" придумала кодову назву для цієї станції: "Це наш бейбік-поштоматик. Скажіть, гарнюня".

У мережі користувачі жартували, що це самотній воїн чи поштомат, який "коли виросте, стане відділенням". Люди писали:

Самотній воїн.

Це "коли я виросту, стану відділенням!"

Це його перший робочий день без старшого на зміні! Дайте адаптуватись дитині.

Коли тато поштомат, а мама — відділення.

Головне не розмір.

Як я себе відчуваю серед тих, у кого вже 5 років досвіду, а я тільки закінчила навчання.

Демка поштомата.

Нова пошта, а він виросте?

