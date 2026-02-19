"Головне не розмір". Незвичайний поштомат "Нової пошти" став зіркою обговорень у Threads
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Йому вже придумали кодову назву
У мережі завірусилось фото з маленьким поштоматом "Нової пошти", яке розчулило чимало українців. Компанія вже придумала йому особливу назву — "бейбі-поштомат".
Відповідне фото опублікувала користувачка у Threads. За її словами, вона побачила цей поштомат у своєму місті біля будинку.
Як видно на знімки, поштомат дійсно маленький — всього на один ряд та кілька комірок. Хоча здебільшого НП використовує більш місткі поштові станції. Однак цей поштомат вже завірусився у мережі та викликав хвилю милих коментарів.
До слова, "Нова пошта" придумала кодову назву для цієї станції: "Це наш бейбік-поштоматик. Скажіть, гарнюня".
У мережі користувачі жартували, що це самотній воїн чи поштомат, який "коли виросте, стане відділенням". Люди писали:
- Самотній воїн.
- Це "коли я виросту, стану відділенням!"
- Це його перший робочий день без старшого на зміні! Дайте адаптуватись дитині.
- Коли тато поштомат, а мама — відділення.
- Головне не розмір.
- Як я себе відчуваю серед тих, у кого вже 5 років досвіду, а я тільки закінчила навчання.
- Демка поштомата.
- Нова пошта, а він виросте?
Нагадаємо, гендиректор "Укрпошти" назвав українку "повією". Після скандалу він вже знайшов "виправдання".
Раніше "Телеграф" розповідав, що в "Аврору" повертається "жуколад". Що особливого в цьому десерті.