Харьков заморозит новая волна холодов: когда резко изменится погода

На северо-западе Украины холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

На Харьков надвигается кратковременное, но ощутимое похолодание. Столбики термометров снова упадут ниже -10 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, например, по данным специалистов сайта Meteofor считают, что с 18 по 23 февраля в Харьков вернутся сильные морозы. На протяжении этих дней столбики термометров будут находиться на уровне +1-12 градусов. Вероятны осадки в виде дождя и снега.

Погода в Харькове

Схожего мнения придерживаются и синоптики сайта Meteo.ua. Согласно их расчетам, с 20 по 24 февраля температура воздуха в областном центре упадет до 0-18 градусов. Возможен снег или дождь.

Погода в Харькове

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Украине

